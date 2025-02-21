İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da okullar tatil edildi. İş çıkışına denk gelen kar, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik yoğunluğu yüzde 90'ı gördü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birçok uçuş iptal edildi. Toplu taşımada da büyük yoğunluk oldu. Kar yağışının hafta sonu da etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kenti beyaz örtüyle kaplayan karın tadını ise okul tatilini fırsat bilen çocuklar ile aileleri çıkarıyor. Son iki gündür okulların tatil edildiği İstanbul'da yeni bir kar tatili ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca öğrenci ile velileri şimdiden "24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

"KAR YAĞIŞI HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK"

Konuya ilişkin CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Şen, "Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜ DE OKULLAR TATİL OLABİLİR"

Şen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir."