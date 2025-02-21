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İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "İstanbul'da 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt verdi. Hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği ve buzlanma olacağına işaret eden Şen, "Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için pazartesi günü de okullar tatil olabilir" dedi.

İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da okullar tatil edildi. İş çıkışına denk gelen kar, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik yoğunluğu yüzde 90'ı gördü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birçok uçuş iptal edildi. Toplu taşımada da büyük yoğunluk oldu. Kar yağışının hafta sonu da etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kenti beyaz örtüyle kaplayan karın tadını ise okul tatilini fırsat bilen çocuklar ile aileleri çıkarıyor. Son iki gündür okulların tatil edildiği İstanbul'da yeni bir kar tatili ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca öğrenci ile velileri şimdiden "24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

"KAR YAĞIŞI HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK"

Konuya ilişkin CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Şen, "Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

"PAZARTESİ GÜNÜ DE OKULLAR TATİL OLABİLİR"

Şen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir."

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek
Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbilal:

Arkadaş İstanbul'un çoğunda 5 cm kar yok, kar esareti başlığı gülünç! Hadi diyelim kar yağdı, e metrolar çalışmıyor, kar ben bildiğim yer yüzüne yağar, ama E.İ. döneminde demek ki yer altına yağıyormuş! Ha bir de eskiden bu İstanbul'da neredeyse yarım metre kar yağardı da ulaşım bugün ki kadar arap saçına dönmezdi! Anladınız dimi!

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Haber YorumlarıTAKAR YUS:

GS FB MAÇI İPTAL BÜYÜK İHTİMALLE..

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