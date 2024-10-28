İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte etkili olan sisten kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu. Hava muhalefeti nedeniyle Küçüksu- İstinye Hattı, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Boğaz Geliş Hattı, Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Kanlıca-Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı, Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı ve Çengelköy-İstinye Hattı'nda ikinci bir duyuruya kadar seferler yapılamayacak.