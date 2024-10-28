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İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları da Kanlıca-Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı ve Çengelköy-İstinye Hattı'nın aralarında bulunduğu çok sayıda seferin yapılamadığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte etkili olan sisten kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu. Hava muhalefeti nedeniyle Küçüksu- İstinye Hattı, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Boğaz Geliş Hattı, Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Kanlıca-Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı, Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı ve Çengelköy-İstinye Hattı'nda ikinci bir duyuruya kadar seferler yapılamayacak.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam

Hava Muhalefeti Hava Durumu Çengelköy Beşiktaş İstanbul İstinye Kabataş Kanlıca Ulaşım Yaşam Dünya

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