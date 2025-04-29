İstanbul'da 6.2'lik depremde kaç bina hasar aldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

YAKLAŞIK 3 BİN BİNA AZ HASARLI

Bakan Kurum megakent genelinde depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar 25 bin 17 binanın incelendiğini bildirdi. Kurum, bu binalardan 22 bin 89'unun hasarsız ve 2 bin 928 binanın az hasarlı olarak tespit edildiğini açıklayarak, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

"AZ HASARLI EV SAHİPLERİ DE YARARLANACAK"

Bakan Kurum geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız İsterlerse TOKİ ile yapım sürecini de ada bazında olmak suretiyle yürütüyor olacağız. Alo 181'den yine kentsel dönüşüm ile ilgili binasında risk olduğunu düşünen, dönüşmek isteyen tüm vatandaşlarımız bakanlığımızın ilgili birimlerimize başvurabilir. " ifadelerini kullanmıştı.

DEPREMDE EN FAZLA HASAR İHBARI ALAN İLÇELER

Bakan Kurum, depremde en fazla hasar ihbarı alan ilçelerin sırasıyla Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar olduğunu açıklamıştı. Bu ilçelerde, binaların büyük bir kısmında hasar meydana gelirken, depremin etkilerinin yoğun olduğu yerlerde dönüşüm sürecinin hızlandırılacağı ifade edilmişti.

445 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi 6.2'lik depreme ilişkin yayınladığı bilgilendirme notunda 26 Nisan'a kadar artçı sarsıntıların 445'e ulaştığını açıkladı. Açıklamada artçıların genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 kilometrelik bir alan içinde yoğunlaştığı belirtildi. Artçıların önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edeceğinin altının çizildiği açıklamada, yetkili kurumların açıklamalarının dikkate alınması ve riskli yapılara girilmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.