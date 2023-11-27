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Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti

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Yaşam Haberleri
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle depremle birlikte yaklaşık 1 metreyi bulan çökmenin yaşandığı sahil şeridi sular altında kaldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle depremle birlikte yaklaşık 1 metreyi bulan çökmenin yaşandığı sahil şeridi sular altında kaldı.

ŞİDDETLİ YAĞIR CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesi hafta sonunu yağışlı geçirdi. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.

Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti

SAHİL SULAR ALTINDA KALDI

Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı. Sular altında kalan bölgeye araç ve yaya girişine izin verilmiyor.

Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti

Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti

Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti

Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti

Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti

Depremde çöken İskenderun Körfezi'nde kuvvetli yağış sonrası denizle kara birleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İskenderun Deprem Hatay Deprem Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Haberler

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