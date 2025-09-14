İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir

Türkiye'de yaşanan son depremleri doğru tahmin eden Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrası bölgedeki fay hatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SINDIRGI'DAKİ ARTÇILAR RİSK DEĞİL"

Sındırgı'da yaşanan depremleri teknik açıdan değerlendiren Prof. Dr. Üşümezsoy, sarsıntıların bölgedeki ana fayın güney kesiminde, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluştuğunu belirtti. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda ve doğu-batı doğrultusunda uzanan bir fay segmentinin kırıldığını söyleyen Üşümezsoy, bu kırılmanın 600 metrelik dağ yapısının içinden geçtiğine dikkat çekti.

Depremin 6.1 büyüklüğünde gerçekleştiğini ve yaklaşık 20 santimetrelik bir yer değiştirme (atım) meydana geldiğini vurgulayan Üşümezsoy, bu hareketin Sındırgı bloğunu dağın eteğine doğru kaydırdığını, ancak bazı bölgelerde bu hareketin daha sınırlı kaldığını ifade etti. Üşümezsoy, "İşte bu nedenle artçılar yaşanıyor. Bu boyut, Sındırgı için risk taşıyan bir olgu değildir." dedi.

"ARTÇILAR DAHA ŞİDDETLİ HİSSEDİLEBİLİR, AMA TEHLİKELİ DEĞİL"

Prof. Dr. Üşümezsoy, zaman zaman daha güçlü hissedilen artçı sarsıntıların da doğal olduğunu dile getirdi. Sındırgı'nın güneyinde ana faya paralel biçimde uzanan küçük fay hatlarının (küreme fayları) bu artçıların etkisini artırabildiğini belirtti. "Bu ikincil faylarda meydana gelen depremler, örneğin 5 büyüklüğünde hissedilebilir ama bu durum bölge için ciddi bir tehdit oluşturmaz." diyen Üşümezsoy, kamuoyunun paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı.

ASIL TEHLİKE: SİMAV FAYI

Sındırgı'da büyük bir deprem beklentisinin olmadığını net bir şekilde dile getiren Üşümezsoy, dikkatlerin Simav Fayı'na çevrilmesi gerektiğini ifade etti. Simav Fayı'nın hala ciddi miktarda enerji biriktirdiğini ve potansiyel olarak 6.5 ila 6.8 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söyledi. Gediz, Demirci ve Sındırgı faylarının geçmişte enerjilerini boşalttığını hatırlatan Üşümezsoy, Simav segmentinin ise hâlâ kırılmadığına dikkat çekti.

AMPUL BENZETMESİYLE ANLATTI

Deprem dinamiklerini daha anlaşılır kılmak için bölgedeki fayları birer "ampul"e benzeten Üşümezsoy, şu açıklamayı yaptı: "Gediz Fayı 1971'de 7.1 büyüklüğünde depremle kırıldı, yani ilk ampul yandı. 1965'te Demirci'de 6.4 büyüklüğünde deprem oldu, ikinci ampul de söndü. 2011'de Simav'da yaşanan 5.9'luk deprem ise yalnızca sönük bir ışık yaktı, henüz tam anlamıyla yanmadı. Son olarak Sındırgı kırıldı. Geriye yalnızca Simav kaldı. Şu an tehlike burada."

"BÖLGENİN İZLENMESİ GEREKİYOR"

Üşümezsoy, Simav Fayı'nın tehlike potansiyeline rağmen bu durumun hemen gerçekleşecek bir deprem anlamına gelmediğini de belirtti. "Kısa vadeli bir riskten söz etmiyoruz, ancak bölgenin izlenmesi gerekiyor." diyen uzman, Sındırgı'daki artçıların büyük bir depremin habercisi olmadığını yineledi.