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İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı

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İran'da en çok dinlenen şarkıcı Moein, Van'da konser verdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki kapalı spor salonunda sahne alan İranlı şarkıcı Moein konseri için polis ve özel güvenlik görevlileri alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

CAM KAPILAR KIRILDI

Van'da bulunan ve konser için gelen binlerce İranlı konserden saatler öncesinden salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Konser alanına girmek için saatlerce kapıda bekleyen İranlılar, konserin yapılacağı salonun önünde izdiham oluşturdu. Yaşanan izdiham ile birlikte biranda cam kapıya yüklenen İranlıların, içeri girmeye çalıştıkları sırada cam kapılar yerle bir oldu. Tehlikeye aldırış etmeyen birçok İranlı, bu sırada ezilme tehlikesi yaşadı. Basına kapalı olan konserde Moein, şarkılarını seslendirdi.

İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı

İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı

İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı

İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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