İnci kefalleri kuraklıkla mücadele ediyor

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan inci kefalleri, tatlı sulara göç ederek kuraklıkla mücadele ediyor. Ancak su yönetimi ve denetim sağlanmazsa milyarlarca inci kefalinin ölümüne neden olabilecek. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefallerinin Türkiye için önemli bir tür olduğunu belirtti.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanan inci kefali suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç ediyor. Bu göç sürecinde inci kefalinin kuraklıkla da mücadele ettiğini belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Kuraklık, Van Gölü'nü ve göle dökülen akarsuları da etkiliyor. Ciddi bir su yönetimi ve denetim sağlamasa, ilerleyen günlerde akarsu yataklarında su yetersizliğinden dolayı milyarlarca inci kefalinin öldüğünü göreceğiz" dedi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz arası uygulanan av yasağı sürüyor. Van gölünün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, fakat üreme dönemlerinde tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalleri, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, uçarcasına derelere akın ediyor. Göç sırasında görsel bir şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, 7/24 nöbet tutuyor. İnci kefalleri bu süreçte bir yandan kaçak avcılarla diğer yandan da kuraklıkla mücadele ediyor.

Şu anda akarsu debilerinin temmuz ayında göreceğimiz debi miktarı kadar düştüğünü de belirten Dr. Akkuş, "Bu mevsimde akarsuların gürül gürül akması, temmuz ayına doğru debilerinin düşmesi lazım. Fakat biz şu anda adeta temmuz ayındaymışız gibi akarsu debilerinde ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Çünkü akarsu yatağındaki suyun büyük bir kısmı kontrolsüz bir şekilde dere yatağından alınaraktan sulama kanallarına bırakılıyor. Özellikle Muradiye ve Erciş ilçeleri ve Enginsu Çayı Edremit sınırları içerisindeki Engilsu Çayı bu noktada hassas noktaları oluşturuyor. Su alımında mutlaka bir denetim sağlamamız lazım. Yoksa ilerleyen günlerde akarsu yataklarında su yetersizliğinden dolayı milyarlarca inci kefalinin öldüğünü göreceğiz" diye konuştu.