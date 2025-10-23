İlham Veren Kadınlar Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül

Kadın istihdamına dikkat çekmek, kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak ve kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi, bu yıl ikinci kez Raffles İstanbul'da İHA ve Haberler.com canlı yayınıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Haberler.com "Yılın Haber Portalı" ödülüne layık görülürken, ödülü Haberler.com adına Hakan Solaker aldı.

Organizasyon, BIG Creative Medya A.Ş. ve İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) ev sahipliğinde düzenlendi. Sunuculuğunu gazeteci Mehmet Coşkundeniz ve Alev Gürsoy Cimin'in yaptığı etkinlik, "İlham Veren Kadınlar ve Geleceğin Kadın İnşası" paneliyle başladı. Panelin konukları arasında Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Kiğılı Ceo'su Sena Suerdem, RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Ciritci, Ebru Yaşar ve Dünya Şampiyonu Yüzücümüz Defne Kurt yer aldı.Panelde konuklar; kadın istihdamına verdikleri önemi, toplumsal eşitlik için geliştirdikleri projeleri ve kendi ilham hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

Demet Sabancı Çetindoğan, "Kadınlar uygarlığın anahtarıdır. Onlar toplumun geleceğini şekillendirir." sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Sena Suerdem, iş dünyasında kadın liderliğinin artmasının Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurgularken, Cem Ciritci, RAMS Türkiye'nin sosyal sorumluluk projeleriyle kadın girişimciliğini destekleyen adımlarını anlattı.

Sanatçı Ebru Yaşar, sahneye çıkmadan önce kadın dayanışmasının önemine değinirken, "Birbirimizin ışığı olmalıyız" dedi.

Defne Kurt ise, beş dünya şampiyonluğuna uzanan kariyerinde bir kadın olarak karşılaştığı zorlukları ve azmin gücünü dinleyicilere aktardı.

TÜRKİYE KADIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Panelin ardından gerçekleştirilen törende, yıl boyunca kendi alanında fark yaratan isimler ödüllerini aldı.

Etkinlikte "Yılın Kadın Girişimcisi" ödülünü Demet Sabancı Çetindoğan, "Yılın CEO'su" ödülünü Sena Suerdem, "Yılın İlham Veren Müzik Sanatçısı" ödülünü Ebru Yaşar, "Yılın İlham Veren Dizi Oyuncusu" ödülünü Gonca Vuslateri, "Yılın Sporcusu" ödülünü Dünya Şampiyonu Yüzücü Defne Kurt aldı.

FENERBAHÇE, KADINLARIN BAŞARISIYLA TÖRENE DAMGA VURDU

Sporun en güçlü markalarından Fenerbahçe Spor Kulübü, zirvede üç önemli ödülle gecenin en çok konuşulan kurumu oldu.

Fenerbahçe, "Yılın Spor Kulübü" ödülünün yanı sıra, "Yılın Kadın Basketbol Takımı" kategorisinde Fenerbahçe Medicana ve "Yılın Kadın Voleybol Takımı" kategorisinde Fenerbahçe Opet ile ödül aldı.

Kadın sporcuların başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatan Fenerbahçe, organizasyona kadın sporuna verdiği destekle damga vurdu.Zirvede ayrıca, "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü RAMS Türkiye, "Yılın Kadın Etkinlik Yöneticisi" ödülünü Zeynep Ceyda Özcan, "Yılın İlham Veren Kadın Özel Ödülü" Deniz Uğur'a takdim edildi

İBRAHİM ERKAL DUYGU DOLU BİR VİDEO İLE ANILDI

Törene duygusal anlar damgasını vurdu. Türk müziğinin unutulmaz ismi İbrahim Erkal, özel bir video gösterimiyle anıldı.

Sanatçının hayatı boyunca kadınlara verdiği değeri vurgulayan anma videosu, salonda büyük bir alkışla karşılandı.

Zirvede, sanatçının eşi Filiz Erkal'a "Türkiye Kadın Zirvesi Özel Ödülü" takdim edilerek Erkal'ın sanat mirasına anlamlı bir saygı duruşunda bulunuldu.

"Yılın Televizyon Kanalı" Now TV, "Yılın Haber Kanalı" CNN Türk,

"Yılın Haber Sunucusu" Emine Başak Şengül (TV100),

"Yılın Televizyoncusu" Aslı Çine Yaşaroğlu (TV8) olarak açıklandı.Kanal D, hem "Yılın Magazin Programı (Magazin D)" hem de "Yılın Magazin Muhabiri (Asiye Acar)" ödülleriyle gecenin dikkat çeken medya kurumu oldu.

KADIN DÜNYADIR

Zirve, "Kadın Dünyadır" mottosuyla bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından iş, sanat, spor ve medya dünyasından kadınları bir araya getirdi. Kadınların üretimde, yönetimde ve toplumsal dönüşümdeki rolü güçlü bir şekilde vurgulandı.

2. TÜRKİYE KADIN ZİRVESİ – TÜRKİYE KADIN ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

Yılın Kadın Etkinlik Yöneticisi: Zeynep Ceyda Özcan

Yılın Kadın Girişimcisi: Demet Sabancı Çetindoğan – Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı

Yılın CEO'su: Sena Suerdem - Kiğılı Ceo'su

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: RAMS Türkiye

Yılın İlham Veren Dizi Oyuncusu: Gonca Vuslateri

Yılın İlham Veren Müzik Sanatçısı: Ebru Yaşar

Yılın Kadın Turizm Yöneticisi: Nazlı İrem – Raffles İstanbul Hotel Müdürü

Yılın Sporcusu: Defne Kurt

Yılın Spor Kulübü: Fenerbahçe Spor Kulübü

Yılın Takımı: Kadın Voleybol Milli Takımı / Voleybol Federasyonu

Yılın Kadın Voleybol Takımı: Fenerbahçe Medicana

Yılın Kadın Basketbol Takımı: Fenerbahçe Opet

Yılın İyilik Hareketi: Çarşı Beşiktaş / Suna Akyıldız

Türkiye Kadın Zirvesi Özel Ödülü: Filiz Erkal

Yılın İlham Veren Kadın Özel Ödülü: Deniz Uğur

Yılın Televizyon Kanalı: Now

Yılın Haber Kanalı: CNN Türk

Yılın Haber Sunucusu: Emine Başak Şengül – TV100

Yılın Haber Ajansı: Demirören Medya Haber Ajansı

Yılın Televizyoncusu: Aslı Çine Yaşaroğlu – TV8 Genel Yayın Yönetmeni

Yılın Medya Yöneticisi: Nermin Yurteri – NTV Genel Yayın Yönetmeni

Yılın Aktüel Yaşam Programı: Saba Tümer'le Bu Gece – CNBC

Yılın Sabah Programı: Neler Oluyor Hayatta – Kanal D (Ferda Yıldırım)

Yılın Cemiyet Dergisi: Şamdan Plus

Yılın Magazin Programı: Magazin D – Kanal D

Yılın Magazin Muhabiri: Asiye Acar – Kanal D

İlham Veren Çocuk Sanatçı Ödülü: Elif Tuğba Altındağlı

Yılın Ekonomi ve Yaşam Programı: Merve Yıldırım – Now TV

Yılın Röportajı: Reyhan Şan Tunaboyu – Kanal D

Yılın Yapımcısı: Hülya Sepken – PH Yapım Yönetim Kurulu Başkanı

Yılın Haber Tartışma Programı: Oylum Talu ile Özgür İrade – Ekol TV

Yılın Sohbet Programı: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler

Yılın İlham Veren Diş Hekimi: Sonay Öztan Gökhan

Yılın Yazarı: Sevda Türküsev

Yılın Haber Portalı: Haberler.com

Yılın Magazin Portalı: CemiyetSosyete.com

Yılın En Başarılı Kadın Medya İletişim Yöneticisi: Dermen Bilişim A.Ş. / Derya Menteş