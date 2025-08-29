İDO, Toplumsal Değerlere Yön Veren Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Öne Çıkıyor

2023 yılında Ekvator Enerji ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) iş birliğiyle başlatılan "Bir Kapakla İz Bırak" projesi, plastik kapakların geri dönüşümünü teşvik ederek ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği sağlayarak, topluma sosyal eşitlik kazandırmayı hedefliyor.

"Bir Kapakla İz Bırak" ile Dönüştüren Dayanışma

İDO'nun tüm iskeleleri ve gemilerine yerleştirilen özel kutular aracılığıyla toplanan plastik kapaklar hem çevreyi koruyan hem de dayanışmayı büyüten bir sürecin parçası oluyor. İDO, toplanan bu kapaklar ile engelli bireylere dokunarak, onlara engelsiz bir ulaşım hizmeti sunmayı ve sosyal hayata kolay adapte olmalarını amaçlıyor.

WeWALK ile Görme Engelliler için Akıllı Destek: DANIŞ Hizmeti

İDO, yalnızca deniz yolculuğu değil, toplumsal hayata katılımda da kapsayıcı, erişilebilir ve eşitlikçi çözümler sunma hedefiyle çalışıyor. Bu vizyon doğrultusunda, görme engelli bireylerin özgürce seyahat edebilmeleri ve sosyal hayatta daha aktif yer alabilmeleri için güçlü bir adım attı.

WeWALK iş birliğiyle hayata geçirdikleri "DANIŞ" mobil uygulaması aracılığı ile İdo terminalleri ve gemilerinde ücretsiz sunulan görüntülü görüşme ile yönlendirme hizmeti sayesinde görme engelli yolcular artık tek başlarına, bağımsız ve güvenli bir şekilde İDO terminallerinde yön bulabilecek, gemilere ulaşabilecek ve sosyal alanlardan özgürce yararlanabilecek.

Bu uygulama sayesinde:

Yolculuk öncesinden itibaren görüntülü asistan desteği ile yönlendirme ve rehberlik hizmeti,

34 İDO terminalindeki yeme-içme ve alışveriş alanlarında erişim desteği,

50 İDO gemisinde güvenli yolculuk için anlık görsel rehberlik,

İDO, tüm bu hizmetlere ücretsiz erişim imkânı sağlıyor.

DANIŞ uygulaması aracılığıyla görme engellilere özel sunduğu bu hizmet ile sadece bir teknolojik yenilik değil, aynı zamanda toplumsal eşitlik ilkesini de hayata geçiriyor. Bu uygulama, görme engelli bireylerin yalnız seyahat etme endişesini azaltırken, hayatın her alanında daha bağımsız ve aktif olmalarının önünü açıyor.

İDO'nun hedefi, herkesin eşit şartlarda hareket edebildiği bir ulaşım deneyimi sunmak. Bu doğrultuda; yalnızca gemilerinde değil, tüm terminal alanlarında da erişilebilirliği artırmaya ve engelleri birlikte kaldırmaya kararlı.

"Toplumun Kalbine Dokunan Her Proje Bizim için Gerçek Bir Rota"

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, sosyal sorumluluk vizyonunu şu sözlerle ifade etti:

"İDO olarak biz yalnızca insanları bir noktadan diğerine ulaştırmakla yetinmiyoruz; toplumsal duyarlılığın, dayanışmanın ve farkındalığın da taşıyıcısı olmak istiyoruz.

'Bir Kapakla İz Bırak' projesiyle hem çevreye hem de engelli bireylerimizin hayatına pozitif bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşarken, WeWALK iş birliğimizle görme engelli yolcularımızın hayatını kolaylaştırıyor olabilmeyi çok değerli buluyoruz.

Bizim için sosyal sorumluluk bir görev değil, bir anlayış biçimidir. Toplumun kalbine dokunan her proje, bizim için amacına hizmet etmeyi başarmış gerçek bir rotadır. Önümüzdeki dönemde de daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve umut veren projelere imza atmayı sürdüreceğiz."

Toplumsal Duyarlılığın Deniz Üzerindeki Lideri

Deniz taşımacılığındaki liderliğini sosyal sorumluluk alanında da pekiştiren İDO, çevre, toplumsal fayda, herkes için erişilebilir ulaşım, dijital kapsayıcılık, ulaşımda tamamlayıcı çözümler gibi farklı konularda yürüttüğü projelerle toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı hedefliyor.

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yeni sosyal sorumluluk projeleriyle İDO, sadece bir ulaşım markası değil, "değer taşıyan" bir kurum olma yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.