Hazreti Ali Kufe'de, Uğur Mumcu Ankara'da, Gaffar Okkan Diyarbakır'da öldürüldü! İşte tarihteki en acı gün

Türkiye tarihindeki en acı günlerden biri hiç şüphesiz 24 Ocak. Bu tarihi bu kadar önemli kılan şey ise kaybettiğimiz değerli isimler. Hz. Ali'nin Kufe'de şehit edilmesi, usta gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'da öldürülmesi ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edilmesi.

Türkiye ve dünya tarihindeki bazı olaylar gerçekleştiği günü önemli unutulmaz kılıyor hiç şüphesiz. Ancak bazı tarihler var ki özellikle Türkiye için çok büyük acıların üst üste geldiği ana denk geliyor. İşte o tarihlerden bir tanesi; 24 Ocak.

RAHMETLE ANILIYORLAR

Twitter'da gazeteci Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ın ölüm yıldönümü için binlerce paylaşım yapıldı. Binlerce kişi iki büyük değerimizi rahmetle andı. İşte 24 Ocak'ı tarihe acı gün olarak geçiren ölümler;

İŞTE 24 OCAK'TA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

- Hazreti Ali, Kufe'de, Harici Abdurrahman b. Mülcem tarafından zehirli bir hançerle sabah namazında ölümcül bir yara aldı ve iki gün sonra hayatını kaybetti.

- İstanbul Küçükyalı'da Neşe Sineması çöktü, 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

- Gazeteci yazar Uğur Mumcu, evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti.

- Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 4 koruması ve şoförü, silahlı saldırıda şehit edildi.

- Zonguldak'ta, Ereğli Kömür İşletmelerine ait Gelik ocağındaki grizu patlamasında 52 işçi öldü, 19 işçi yaralandı.

- Tiyatro ve sinema sanatçısı Mümtaz Sevinç (54), Üsküdar'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü.

- Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.

- Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 79 yaşında vefat etti.