Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kuraklık Nedeniyle Binlerce Kuş Kabaklı Göleti'ne Geldi

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava ve kuraklık nedeniyle azalan su kaynaklarına ulaşamayan binlerce kuş, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Kabaklı Göleti'ne geldi. Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Temmuz ortalarında olmamıza rağmen bayağı, kuş çeşitliliğini görüyoruz. Nedeni de çevrede pek çok dere, çay ve küçük göletler kurudu. Su baskısından dolayı hayvanlarımız özellikle, kuşlardan yana buraya yoğunlaştı" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, günlük hayatını olumsuz etkiledi. Ortalama 40 derecelerde seyreden sıcaklık, insanların yanı sıra hayvanları da vurdu. Hayvanlar, kuruyan dere, çay ve göletler nedeniyle su sıkıntısı çekmeye başladı. Farklı türlerden binlerce kuş da Dicle Üniversitesi yerleşkesinden bulunan, Dicle Nehri'nden çekilen su ile hayat bulan ve avcı baskısının az olduğu Kabaklı Sulama Göleti'nde toplandı. Leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzunbacak gibi farklı türlerin olduğu binlerce kuş için barınak olan gölete ilişkin Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bu tablonun önümüzdeki süreçte daha da kötü günlere işaret ettiğini belirterek, kuraklıkla ilgili önlem alınması gerektiğini vurguladı.

'KUŞLAR İÇİN SIĞINILACAK BİR VAHA'

Prof. Dr. Kılıç, Kabaklı Göleti'nin son dönemlerde çok araştırıldığını belirterek, "Önemli türler burada tespit edildi. Yoğun bir kuş popülasyonu artışı var. Uzun yıllar yaptığımız araştırmalar neticesinde, burada 200'e yakın tür tespiti gerçekleşti. Tabii bu yıllık gözlem sonucu. Kışın yalnızca bulunan türler var, üremeye gelen türler var, bir de yıl boyunca görülen bizim yerli türlerimiz var. Temmuz ortalarında olmamıza rağmen bayağı, kuş çeşitliliğini görüyoruz. Nedeni de çevrede pek çok dere, çay ve küçük göletler kurudu. Su baskısından dolayı hayvanlarımız özellikle, kuşlardan yana buraya yoğunlaştı. Yavrularını da büyüttükleri için, bu civarda bulunuyorlar. Kuşlar için sığınılacak bir vaha özelliği arz eder. Çünkü nispeten diğer yerlere göre korunaklı bir alan, avcı baskısı çok az. Bu yüzden kuşlar özellikle buraları tercih ediyor" diye konuştu.

'ÇEVREDE İSKANIN OLMAMASI LAZIM'

Son dönemlerde Kabaklı Göleti'nin iskan tehdidi altına girdiğini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, "Kuş cenneti özelliğine sahip göletin etrafının binalarla donatılması yanlış. İskana açılan kimi bölgeler, buraya çok yakın. Bu bir tehdit unsuru ve buna özellikle dikkat edilmesi lazım. Böylesine kuş cenneti özelliğini arz eden bir göletin korunması lazım. Çevrede iskanın olmaması lazım. Tabiat diyor ki; kuraklık çok ciddi biçimde yayılıyor, genişliyor. İnsanların da dikkatli olması lazım. Suyu iyi kullanması lazım, suyu yönetmesi lazım. Çünkü çaylarda, derelerde ve göletlerde kuruma başlayınca bunun daha da ilerleyeceği beklenir. Uzmanlar da eldeki veriler de bunu doğruluyor. Bir su kıtlığı yaşanmaktadır. Hayvanların özellikle buralarda yoğunlaşmasının nedeni budur" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ ŞART' VURGUSU

İnsanların da tedbir alması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kılıç, "Suyu özellikle toplamamız gerekiyor. Yağmur suyunu toplamamız gerekiyor. Bir de bizim suyu kirletmememiz gerekiyor. Sular maalesef evsel atıklar, tarım alanlarından gelen gübre ve ilaç atıkları ve sanayiden gelen kirlilikle kirleniyor. Kalitesi düştüğü zaman, bu suyu kullanma şansınız olmayacak. O yüzden bizim suyu temiz kullanmamız lazım. Diğer bir unsur da suyu yönetmemiz lazım. Az olan bu suyu ne yapalım da daha uzun bir süre kullanabilelim? Aksi takdirde ülke olarak çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bu yönde kurumlar arasında iş birliğine, vatandaşın yardımına ihtiyacımız var. El birliğiyle sorunların üstesinden gelinebilir. Eğer suyu temiz tutarsak, toplayabilirsek ve doğru biçimde yönetirsek; su kıtlığı daha az etkili olacaktır. Bu yüzden iş birliği şarttır"diye konuştu. (DHA)