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Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde köpeklerden korkup, tek katlı evin çatısına çıkan kızıl geyik, aşağı inerken 3 metreden düşüp telef oldu. Geyiğin düşme anı cep telefonuyla görüntülendi.

Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana gelen olayda bölgede doğaya bırakılan kızıl geyiklerden biri, yerleşim yerlerine yaklaştığı sırada iddiaya göre köpeklerden korkunca, yakındaki tek katlı müstakil evin çatısına çıktı. Kızıl geyiği çatıda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

KAFA ÜSTÜ ÇAKILDI

Bir süre çatıda kalan kızıl geyik, aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden kafa üstü düştü. Zemine çarpan geyik yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, kızıl geyiğin öldüğünü belirledi. Kızıl geyik inceleme sonrası götürüldü.

Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu

O ANLAR KAMERADA

Kızıl geyiğin çatıya çıktığı anlar, belde sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde; çatıdaki geyiği görenlerin, "Atlayacak. Atlarsa yaralanır" dediği sırada hayvanın aşağı inmek için hamle yaptığı, bu sırada dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.

Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıA B:

Keşke mundar etmeden hızlıca değerlendirme yapılsaydı

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

hep akparti yüzünden, geyikleri getirdiği son nokta, uyan vatandaş uyan.

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Haber Yorumlarırhvz4byzsx:

geyikler bile rahatsız oldu bu akapeden

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

kim bilir ne derdi vardı

Yorum Beğen12
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Haber Yorumlarısüleyman kahraman:

Vatandaşın biri dönüp bakmıyor eli cebinde öyle geçip gidiyor

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

haaa geyik demişken osman gökçek i bekir bozdag yalanlamış

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Haber Yorumlarıseennu:

Geyik deyince birileri aklıma geliyor he hee heeee.

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