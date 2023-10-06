Gaziantep'teki feci kazanın ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı

Görgü tanığı vatandaş: "Sesleri duyunca deprem oldu zannettik, sonrasında baktığımızda kaza olduğunu gördük"

Vali Çeber, kaza ile ilgili açıklama yaptı, yaralıları ziyaret etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te 6 kişinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından tek yönlü trafiğe kapatılan Gaziantep- Nurdağı karayolu, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 3 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Kazayı anlatan bir vatandaş ise çok yoğun bir ses duyduklarını belirterek, "Sesleri duyunca deprem oldu zannettik, sonrasında baktığımızda kaza olduğunu gördük" dedi.

Kaza, Gaziantep- Nurdağı karayolu Sakçagözü Mahallesi'nde meydana iddiaya geldi. İddiaya göre, freni boşalan Tahsin E. idaresindeki 27 YC 694 plakalı moloz yüklü kamyon, ışıkta bekleyen 27 MC 1015 plakalı minibüs ile 34 UZ 7893 ve 27 AHU 776 plakalı otomobillere çarptıktan sonra devrildi.

2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Feci kazada, transit içerisinde bulunan yabancı uyruklu 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi. Feci kazada yaralanan 16 kişi ise kaza ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol 3 saat sonra trafiğe açıldı

Toplam 6 kişinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan feci kazanın ardından Gaziantep- Nurdağı karayolunun Nurdağı istikameti tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı olan yol, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ve yol temizleme çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

"Sesleri duyunca deprem oldu zannettik"

Kaza anlarını anlatan görgü tanığı Kadir Kartal isimli vatandaş, "Galiba tırın freni patlıyor ve sonrasında ışıklarda duran araçlara çarpıyor. Kaza sonrası araçlardan biri bariyerlere savrulurken, diğer 2 araç ise yol kenarına savruldu. Kamyon da direğe çarparak devrildi. Biz zaten sesleri duyunca deprem oldu zannettik. Sonrasında baktığımızda kaza olduğunu gördük" dedi.

Vali Çeber, kaza ile ilgili açıklama yaptı, yaralıları ziyaret etti

Feci kazanın ardından açıklama sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Vali Çeber, kazada yaralanan bazı vatandaşları ise tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.