Foça'da depremde hayatını kaybeden aile anıldı

İZMİR'in Foça ilçesinde, 6 Şubat 2023'te 'asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanıp, hayatını kaybeden Melis Mora Kılıç (38) ile oğulları Demir (12) ve Yaman Kılıç (9) anıldı. Adlarına yaptırılan parktaki anma töreninin ardından anne ve 2 çocuğunun mezarları ziyaret edilip, lokma döktürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 ayrı depremde, Hatay'ın İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki Sahil Apartmanı'nın B bloku da yıkıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kemal Kılıç (46), askeri makine mühendisi eşi Melis Mora Kılıç ve oğulları Demir Kılıç ve Yaman Kılıç, yıkılan kiracısı oldukları evlerinin enkazı altında kaldı. Ailelerinin isteği üzerine Kemal Kılıç'ın cenazesi Ankara'ya, Melis Mora Kılıç ve 2 çocuğunun cenazeleri ise memleketleri olan İzmir'in Foça ilçesinde defnedildi. Foça halkının talebi ve zamanın belediye yetkililerinin çabalarıyla Atatürk Mahallesi'nde adlarına bir park yaptırıldı.

'ONLARI ANDIKÇA, BİZLERLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEKLER'

Hem Foça'nın kaybettiği çocuklarının hem de ülke ve bölgenin deprem gerçeğinin unutulmaması adına yapılan Mora Parkı'nda bugün, anma töreni düzenlendi. Hem depremde 6 Şubat'taki 'asrın felaketi'nde hayatını kaybedenler hem de Foçalı Mora ailesinin çocukları, dualar ve çiçeklerle anıldı. Anma programına Mora ailesi, sevenleri, bazı belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanları, STK temsilcileri ve Foçalılar katıldı. Törendeki konuşmasında, "Bir insanın onu anan son kişi kalmayıncaya kadar ölmüş sayılmaz" sözünü hatırlatan Foça Belediye Başkan Vekili Osman Yurtseven, "Sevgili Mora ailesi, bizler onları hatırladıkça, onları andıkça, bizlerle birlikte yaşamaya devam edecekler. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun" dedi.

'SAĞLAM EVLERİ YERİNE KİRAYA GİTTİKLERİ EVDE YAKALANDILAR'

Depremde kızı, torunları ve damadını yitiren İsmail Mora ise olay günü yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatarak, "Çocuklarım memurdu. Damadım doktor. Kızım mühendis. Görevleri gereği İskenderun'da ikamet ediyorlardı. Orada görevlendirilmişlerdi. Her şey çok güzeldi. Çok iyiydi. Ta ki 6 Şubat'a kadar. 6 Şubat sabaha karşı yeğenim aradı. O da oradaydı. Ağabey, ablamların apartmanı yok. 'Nasıl' diye sordum. 'Depremde yok olmuş' dedi. Hemen arabalarımıza binip, oraya gittik. Gece oradaydık. Yedi katlı bina sıfır, yerle bir olmuş. Beşinci gün kızım Melis ve büyük oğlu Demir'i, ertesi gün de Kemal ve Yaman'ı çıkardık enkazın içinden ama maalesef cansızdılar. Kaybetmiştik onları. Orada para pul filan geçmiyor. Yardımlarla buraya kadar getirdik, defnettik. En azından kabirleri burada, yanımızda. Sağ olsun Foça halkına, belediye başkanlarına, bilhassa Fatih Başkana. O zaman elimizden tuttu. Parkı yaptırdı. Minnettarız ama kader bu. Kendi evleri sapasağlam dururken, kiraya çıktılar. Orada vefat ettiler" diye konuştu.

Parkta depremde ölen ailenin fotoğraflarının bulunduğu noktaya kırmızı karanfillerin bırakılması ve taziyelerle anma töreni sona erdi.