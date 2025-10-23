Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti

İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış kentte hayatı felç ederken; deniz ve karanın birleştiği anları gösteren fotoğraf felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağışın sele dönüşmesi sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ SU ALTINDA KALDI

Sel nedeniyle çok sayıda araç su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahallelerde hasar tespit çalışmaları AFAD ekipleri koordinesinde devam ediyor.

DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Şiddetli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken; deniz ve karanın birleştiği anları gösteren fotoğraf felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. İşte o görüntü:

KAYIP KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ayrıca otomobiliyle sel sularında sürüklenen bir kişinin aracının bulunduğu ancak kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Kaybolan kişinin kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı.

EN SON KIZIYLA KONUŞMUŞ

Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, sel esnasında arabasını güvenli bir bölgeye geçmek istedi. Ancak bir anda yükselen sel suları, Kaptanoğlu'nun aracını sürükledi. Kaptanoğlu'nun olay anında kızıyla telefonda konuştuğu, yardım istediği öğrenildi. Yaşlı adamın telefonu suya düşünce bağlantıları kesildiği, ardından karşı komşusuna seslenerek yardım istediği ancak ekipler yetişmeden önce aracıyla birlikte selde kaybolduğu öğrenildi.

METREKAREYE 120 KİLOGRAM YAĞMUR

İzmir'de sağanak Foça ilçesinin yanı sıra Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

"BEN BÖYLE BİR YAĞMUR GÖRMEDİM"

Foça'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Yıldız (66), "32 yıldır Foça'da yaşıyorum. Böyle bir yağmur, böyle bir sel görmedim. Her yeri, evleri su bastı" dedi. Evini su basan vatandaşlardan Gönül Sekitaş (60) ise "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" dedi.