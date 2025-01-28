Üye Girişi
Haberler
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

CHP'deki aday krizi bu sözlerden sonra daha da kızışacak
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili

Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, "Depremin olduğu yerin MTA diri fayların üzerinde değil, yeni önerilen Kayapa-Yenişehir fay hattının üzerinde olduğu görülüyor. Kayapa-Yenişehir fay hattını daha detaylı çalışmamız gerekiyor" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, 27 Ocak'ta saat 13.43'te merkez üssü Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu.

Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı

Depremin kategori olarak küçük olduğunu ancak merkez üssü ve oluş mekanizması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Şenkaya, "Depremin olduğu yer, şu anda Üçevler Mahallesi'ne denk geliyor. Aslında çok büyük bir deprem değildir. Kategori olarak küçük bir deprem ve oluşturduğu ivmeler de gayet ufak. Herhangi bir yapıya hasar veremeyecek kadar küçük bir deprem. Ancak bu depremin hem olduğu yer hem de oluş mekanizması şehrimiz açısından önem arz ediyor" dedi.

Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı

"BURSA OVASI'NA SİSMOMETRELER KURMALIYIZ"

Depremin tepkisini dinleyip, fayın ne kadar tehlikeli olduğu anlamak için Bursa Ovası'na sismometreler kurulması gerektiğini söyleyen Şenkaya, "Depremin olduğu yerin MTA diri fayların üzerinde değil, yeni önerilen Kayapa- Yenişehir fay hattının üzerinde olduğu görülüyor. Kayapa-Yenişehir fay hattını daha detaylı çalışmamız gerekiyor. Bunun için de bütün Bursa Ovası üzerine sismometrelerimizi kurmalıyız. Fayın bize verdiği tepkileri 27 Ocak'taki deprem gibi, her tepkiyi dinleyip, çözümleyip, buradaki fayın şehrimiz için tehlikeli olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Depremi hisseden vatandaşlarımız bir sallantı değil de alttan bir vuruş şeklinde seyrettiğini söylüyordu" diye konuştu.

Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı

Fay haritasında gözükmeyen deprem! Bursa için korkutan uyarı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
img

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi
img

Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
img

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Öldürdüm, rahatladım

Babaannesi ve dedesini öldüren torun, suçu babasına attı: Rahatladım
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.