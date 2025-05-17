Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor
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Eskişehir'de yaşayan Fatih Erdoğan, izlediği bir filmden etkilenerek 13 ayda 900 bin lira harcayıp kendi elleriyle arazi aracı yaptı. Sanayideki ustaların kendisinin yaptığına inanamadığını belirten Erdoğan, aracına bakanların dönüp bir daha baktığını söyledi. 2 milyon TL değerinde teklifi reddeden Erdoğan, aracına adeta gözü gibi bakıyor.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde yaşayan ve ticaretle uğraşan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan'ın arkadaşları Mad Max filminden etkilenerek oradaki araçlardan bir tanesine sahip olmak istediklerinin belirtti. Arkadaşlarının anlattığı filmden esinlenen Erdoğan, bir araba yapma fikrine kapıldı. Çalışmalara başlayan Fatih Erdoğan, neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdı. 13 ay boyunca hiç durmadan çalışan Erdoğan, 3,5 litre hacme sahip minibüs motoruna sahip, arkadan itişli 2 kişilik bir arazi aracı yaptı.

13 AYDA 900 BİN TL MASRAFLA ARACINI YAPTI

Aracını mora boyayan ve Kaynağından koltuğuna kadar bütün aksamları eliyle yapan Fatih Erdoğan, arazide denem sürüşleri yaptı. 13 ayın sonunda toplamda yaklaşık 900 bin TL harcayan Erdoğan'ın aracını görenler el yapımı olduğuna inanmayıp nereden aldığını soruyor. Römorkla taşıdığı aracını sadece trafiğe kapalı arazilerde kullanan Fatih Erdoğan, kendine satması yönünde gelen teklifleri reddettiğini belirtti. 2 milyon TL değerinde teklifi reddeden Erdoğan, aracını adeta gözünden kıskanıyor.

Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp kendi elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

"BU ARACI FİLMDEN ESİNLENEREK YAPTIK"

Aracın yapım aşamasını anlatan Fatih Erdoğan, "Bu aracı bir filmden esinlenerek yaptık. Daha önce arkadaşlarım yapmaya çalışmış, ama yeterli tecrübeleri olmadığı için bana teklif ettiler, "Yapar mısın?" diye. Ben de boş zamanlarımda yaparım dedim. Toplamda 13 ayda bitti araç. Her parçası tek tek elle şekillendirildi, düzeltildi, kaynaklandı. Oturakları bile kendimiz yaptık. Hiçbir şeye para vermedik, tamamen el işçiliği. 3 bin 500 motor kullanıldı. Güç konusunda bir sıkıntısı yok. Biraz da keyif için yaptık bunu. Dedik ki, 'değişiklik olsun, Türkiye'de olmayan bir şey yapalım'. Görenler hayret içerisinde kalıyor. Bazen Antalya, İstanbul'a gidiyoruz. İnsanlar bakıyor, böyle değişik bir şey hiç görmedikleri için hayranlıkla izliyorlar. Ortalama 800-900 bin liraya mal oldu, çünkü çok uğraştırdı. 13 ay boyunca başka hiçbir şeye bakmadan bununla uğraşmak zorunda kaldık. Tek tük alıcı çıkıyor. Kendimde o cesareti göremiyorum tekrar yapmaya, çünkü çok sabır isteyen bir iş. Eğer satarsam tekrar yapabilir miyim diye düşünüyorum" dedi.

Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp kendi elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

2 MİLYON LİRA TEKLİF ETTİLER

Sanayideki ustaların kendisinin yaptığına inanamadığını belirten Erdoğan şöyle devam etti;

"Tüm araçlar genelde arazi aracı olarak geçiyor. Dağda, bayırda, öyle yerlerde kullanabiliyorsun. Şehir içine giderken de römorku var, römorka taktığın zaman hiçbir sorun olmuyor. Tam net olarak 2 milyon lira teklif aldım. Biz arabasıyla beraber 3 milyon istemiştik. Anlaşamadık, "Kalsın, önemli değil," dedik. Tabii insan istediği zaman her şeyi yapar. Bahaneler bence çok gereksiz, bahane uydurmak anlamsız geliyor. İstersen yapabilirsin. Ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Ustalar haliyle sessiz kalıyor. "Vardır öyle sök-tak, lego gibi," diyorlar, ama dedim, "Öyle bir şey yok, gidin bakın." Bakıyorlar, sadece sessiz kalıyorlar, bir şey diyemiyorlar."

Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp kendi elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
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