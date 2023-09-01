Erzincan'da Çay İçmek İsteyenlerin Otlu veya Süzgeçli Tercihi

Erzincan'da çay içmek isteyenler sipariş verirken demli veya açık demek yerine süzgeçli veya otlu diyor. Yerel halk için normal bir durum olsa da il dışından gelen misafirler bu durumu garipsiyor.

Bu sorunun cevabını vermeyen Erzincan'da çay içemiyor

ERZİNCAN - Erzincan'da çay içmek isteyenler sipariş verirken demli veya açık demek yerine süzgeçli veya otlu diyor. Yerel halk için normal bir durum olsa da il dışından gelen misafirler bu durumu garipsiyor.

Erzincan'da vatandaşlar otlu yahut süzgeçten geçirilerek bardağa doldurulan çayı içiyor. Başka illerde rastlanamayan durum Erzincan'a dışarıdan gelen misafirler için garip bir hal alıyor. Daha önce otlu çay içemeyen vatandaşlar Erzincan'da ki çay ocaklarına geldiklerinde otlu mu süzgeçli mi tercihi soruluyor. Daha önce hiçbir çay ocağında veya kafede bu soruya rastlamayan vatandaşlar bu durumu garipsiyor. Yerel halk genelde otlu çayı tüketirken dışarıdan gelenler ise süzgeçli çayı tercih ediyor. Aralarında tat olarak bir farkının olmadığını, tamamen zevk meselesi olduğunu belirten vatandaşların kimi otu ağza geldiği için süzgeçli içiyor kimi ise otu çay bardağının içinde görmeden çayı içmem diyor.

"'Süzgeçli mi içersiniz, otlu mu içersiniz?' Bu soruyu cevaplamazsanız çayınız gelmez"

Uzun yıllardır çay ocağı işleten Özkan Arduç, Erzincan'da çay içmek isteyenlerin otlu veya süzgeçli olduğunu belirtmelerinin gerektiğini söyleyerek, "Bu mesleği 2013 yılından beri yapıyorum. Süzgeçli, otlu muhabbetine girmek istiyorum ben. Şehrimize misafir olarak gelen müşterilerimiz, genelde süzgeçli çayı tercih ederler. Yerel Erzincan halkı otlu çayı tercih eder. İnsanlar bunların arasında ki farkı merak ediyorlar. Normalde otlu veya süzgeçli çayın bir farkı yoktur. Bu tamamen zevk meselesidir. Bu işi yıllardır yapıyorum. Benim tercihim otludan yanadır. Süzgeçli içen arkadaşlara otlu çayı tavsiye ediyorum. Erzincan'da bir çay ocağına gittiyseniz eğer, tabii oranın sürekli müşterisi değilseniz, nasıl çay istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? Garsonumuz gelir ve sorar; 'Süzgeçli mi içersiniz, otlu mu içersiniz?' Bu soruyu cevaplamazsanız çayınız gelmez. Otlu çay yalnızca Erzincan'a özgüdür. Çayı ne kadar da Rize ve Karadeniz bölgesi üretse de, çayı biz daha iyi demlediğimizi ve daha iyi sunumunu yaptığımızı düşünüyoruz. Erzincan dışında süzgeçli çay içersiniz. Otlu çay içemezsiniz. Bunun sebebi de, Erzincan dışında ki çay ocaklarında demliğin ağzında süzgeç olmasıdır. Siz müşterilerin isteklerine göre, otlu veya süzgeçli nasıl isterseniz, bunu belirttiğiniz zaman çayınız otlu veya süzgeçli gelir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Murat Karadağ ise, tercihinin otlu olduğunu belirterek süzgeçli çay içenlere otlu çayı denemelerini tavsiye etti.