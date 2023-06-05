Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Hasanağa Enginar Festivali'nde, en iyi enginar yetiştiricileri ve enginarlı lezzetler yarıştı. Festivalde, yerel lezzetler, çocuk oyun atölyeleri ve üreticilerin açtığı enginar stantları da yer aldı.

Enginar cennetinde renkli festival

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin bu 14'üncüsünü düzenlediği Hasanağa Enginar Festivali'nde, "En İyi Enginar Yetiştiricileri" ve "Enginarlı Lezzetler" yarıştı. Yağmura rağmen büyük ilgi gören festivalde oldukça keyifli anlar yaşandı.

Hasanağa enginarını Türkiye ve dünyaya tanıtmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, "Hasanağa Enginar Festivali"ni bu yıl 14. kez düzenledi. Yağmurlu havaya rağmen yoğun katılım ve büyük coşku içinde gerçekleşen festivale Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Erdem, Hasanağa enginarını Türkiye ve dünyaya tanıtmak için yıllardır büyük çaba harcadıklarını belirtti. Turgay Erdem, "Başlarken niyetimiz bütün Türkiye'ye bu ürünü tanıtmaktı ve önceki yıl Hasanağa enginarı coğrafi işaret tescili alan ürünler arasına girdi. Bugün artık tüm Türkiye Hasanağa enginarını tanıyor ve üreticilerimiz internet üzerinden Türkiye'nin dört bir köşesinden sipariş alıyorlar. Talep her geçen gün daha da artıyor. Tabi ürün çeşitliliği de artıyor. Üreticimiz artık enginar çayı gibi yan ürünlerini de satışa sunuyor. Bu festival çerçevesinde bir kez daha üretici ile tüketiciyi buluşturuyoruz. Festival çerçevesinde yılın en iyi enginar yetiştiricisini ilan ediyoruz. Ayrıca Hasanağalı kadınlar tatlısından tuzlusuna enginarlı lezzetleri ünlü şef ve gurmelere tattırarak kendi mutfak kültürlerini de tanıtıyorlar. Bu arada Hasanağa'da enginar üzerine kurulu bu mutfak kültürünü gelecek nesillere taşıyacak bir kitap hazırlığımız olduğunu da buradan duyurmak istiyorum" dedi.

Hasanağa Mahallesi Muhtarı Halil Turan da, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Hasanağa Ortaokulu öğrencileri, dans gösterileriyle, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası da müzikleriyle katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Çanta baskı atölyesi ve çocuk oyun atölyelerinin yapıldığı festival süresince, yerel lezzetler katılımcılarla buluşurken, üreticilerin açtığı enginar stantlarında da bolca ürün satışı yapıldı. Etkinliğe konuk olan ünlü şef Hazer Amani ise, 'Enginarlı Lezzetler Mutfağında' enginarlı kuzu kapama ve enginarlı pilav yaparken, bir yandan da Türk mutfağı hakkında bilgiler verdi.

Festival çerçevesinde düzenlenen "En İyi Enginar Yetiştiricisi" yarışmasında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Nilüfer Ziraat Odası ile Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri, enginar tarlalarını tek tek gezerek, değerlendirme yaptı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda 14. Hasanağa Enginar Festivali'nde bu yıl en iyi enginar yetiştiricisi olarak Ahmet Güren seçilirken, Ayşe Buyruk ikinci, Mehmet Eren de üçüncü oldu.

"Enginarlı Lezzetler" yemek yarışması ise, keyifli anlara sahne oldu. Birçok yemek çeşidinin yarıştığı yarışmada jüri üyeleri, en iyi yemekleri seçerken oldukça zorlandı. Jürinin titizlikle yaptığı değerlendirme sonucu kestaneli enginar tatlısı ile Figen Göksan birinci seçilirken, Ayşe Çandar karamel soslu enginar tatlısıyla ikinci, Neşe Erken de enginar dondurmasıyla üçüncü olmaya hak kazandı. Dereceye girenler ödüllerini jüri üyelerinin elinden aldı.

Festival sonunda sanatçı Duygu Soylu sahne aldı. Performansıyla beğeni toplayan Soylu, katılanlara keyifli bir akşam yaşattı.