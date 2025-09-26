Endişelendiren rakamlar: İstanbul'daki barajlar alarm veriyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar çıkan barajlardaki su seviyesi, yaz sıcakları ve artan tüketim nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30,32 olarak kaydedildi.

BARAJLARDAKİ SON DURUM

Su miktarı, barajlara göre şöyle ölçüldü:

Ömerli: %22,74

Darlık: %44,76

Elmalı: %51,77

Terkos: %36,98

Alibey: %18,08

Büyükçekmece: %34,21

Sazlıdere: %32,13

Istrancalar: %20,67

Kazandere: %2,71

Pabuçdere: %18,89

Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine karşılık, bugün itibarıyla 266,53 milyon metreküp su bulunuyor. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 348,85 kilogram oldu. Barajların yanı sıra Melen ve Yeşilçay'dan da 417,56 milyon metreküp su sağlandı.

İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranları 25 Eylül tarihi baz alındığında 2015'te %63,12, 2016'da %46,11, 2017'de %55,04, 2018'de %55,95, 2019'da %50,92, 2020'de %38,96, 2021'de %52,25, 2022'de %50,20, 2023'te %23,35, 2024'te %39,84 ve 2025'te %30,71 olarak kayıtlara geçti.

"CİDDİ SU SIKINTISI GÖRÜLEBİLİR"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, yağışların azalmasıyla barajlardaki doluluk oranının kritik seviyelere indiğini belirtti. Albay, "Barajlarda su azalıyor. Gerçekten dikkatli olmamız gereken zamanlara geldik. Önümüzdeki aylarda ciddi su sıkıntısı görülebilir" dedi.

Barajlarda geçen yıla göre %9 daha az su bulunduğunu belirten Albay, durumun alarm seviyesine geldiğini ifade etti.

SU TÜKETİMİ ÇOK YÜKSEK

Albay, İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon 300 bin metreküp su tüketildiğine dikkat çekerek, su tasarrufu için şu uyarılarda bulundu: "Banyoda kalma süresini azaltmalı, tıraş ve diş fırçalarken suyu boşa akıtmamalıyız. Temizlikte de dikkatli olmalıyız. Türkiye'nin 20-30 şehrinde su sıkıntısı başladı. İklimsel nedenlerle bu her yıl artacak. Tarımda, sanayide ve evlerde su verimliliği için ciddi planlama yapılmalı. Yoksa önümüzdeki yıllarda bugünleri bile arar hale gelebiliriz."

"KAR YAĞMAZSA SIKINTI BÜYÜYECEK"

İstanbul'da 18 milyon kişinin yaşadığını hatırlatan Prof. Dr. Albay, nüfus artışıyla birlikte su planlamasının da önemine vurgu yaptı. Kış yağışlarının kritik olduğuna işaret eden Albay, "Kasımdan sonra aralık gibi kar almazsak sıkıntı yaşayacağız. Kar yağışlarını düzgün alırsak rahatlarız ama almazsak ocak-şubat gibi ciddi sıkıntı bizi bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.