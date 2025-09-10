Haberler

Endişelendiren harita: Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor

Endişelendiren harita: Durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 12 aylık kuraklık haritasına göre; Türkiye'nin büyük kısmı şiddetli ve olağanüstü kuraklık yaşıyor. İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu alarm verirken, yalnızca Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da nemli ve normal değerler kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son kuraklık haritası, Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli ve olağanüstü kuraklığın etkili olduğunu ortaya koydu. Özellikle İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu alarm veriyor.

KURAKLIK HARİTASI ENDİŞE VERİYOR

MGM'nin Ağustos 2024 – Temmuz 2025 dönemini kapsayan 12 aylık kuraklık haritasına göre, Türkiye'nin büyük bölümü "şiddetli" ve "olağanüstü kurak" kategorisinde yer aldı. Yalnızca Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların normal ve nemli seviyelerde olduğu görüldü.

İÇ ANADOLU ALARM VERİYOR

Haritaya göre, İç Anadolu'nun neredeyse tamamı olağanüstü kuraklıkla karşı karşıya. Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri'nin büyük kısmı, Yozgat, Kırıkkale ve Ankara çevresi en yüksek kuraklık seviyesinde.

EGE VE AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KRİTİK DURUM

Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevresi; Ege'nin en kurak illeri arasında. Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta, Burdur ve Antalya'nın kuzeydoğusu da kuraklığın en yoğun hissedildiği bölgeler oldu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TABLO DAHA DA AĞIR

Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çevresinde "çok şiddetli kuraklık" hakim. Hakkari ve Şırnak çevreleri "aşırı kurak" kategorisinde yer aldı. Malatya ve Elazığ çevresi ise orta kuraklık seviyesinde sınıflandırıldı.

KARADENİZ VE KUZEYDOĞU GÖRECE DAHA İYİ

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ile Erzurum ve Kars çevresi; yağışların yüksekliği sayesinde normal ve nemli kategorilerde. Batı Karadeniz'de Zonguldak, Bartın ve Sinop çevresinde de hafif nemli değerler görüldü.

MARMARA'DA FARKLI SEVİYELERDE KURAKLIK

Trakya ve Edirne çevresi aşırı kuraklık yaşarken, İstanbul ve çevresi orta ile şiddetli kuraklık arasında. Güney Marmara'da Balıkesir ve Çanakkale'de kuraklık etkisini artırmış durumda.

SONUÇ: TÜRKİYE'NİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KURAKLIK BASKISI ALTINDA

MGM'nin raporu, Türkiye'nin büyük kısmının ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre özellikle İç, Güneydoğu ve Batı bölgelerinde su kaynakları ve tarımsal üretim için risk giderek büyüyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMustafa Türk:

bunlar iyi gunlerimiz allahin bizleri helak etmedigine dua edelim

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

dicle ve fırat nehirlerinin yatağı değiştirilip ülkenin kurak yerlerine yönlendirilmesi sağlanmalı doğuda ülkeye saldırılar o yüzden oluyor ülke ufku olmayan beceriksiz idareci ve yöneticiler yüzünden düzgün yönetilmediğinden her yönden tehlike ve tehdit altında çözüm süreci dayatması bir ihanet projesi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Özbilir:

TEK SEBEBİ ERDOĞAN !

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

Sürekli zamlar olursa çocuklar aç yatıp aç okula gidip gelirse kantinde canı çekmesine rağmen pahalı olduğu için kantinden çikolata alamazsa Allah da rahmetini keser demek ki neymiş Allah zamları yüksek fiyatları istemiyormuş eger isteseydi bu kadar cok bela vermezdi ki üretim artsin ihracat artsin esnaf daha çok kazansın diye bolca yağmur yagdirirdi kuranda mallarınız değil sizin bizim katimizda değerinizi artıracak diyor davranışlarınız ahlakınız cömertliğiniz takvanizdir diyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut güneş:

heryer betonlaşırsa olacagınbu doğayı devletın başındakiler hep katlediyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
