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Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak
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Ege Denizi'nde meydana gelen sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceği uyarısında bulundu. Sözbilir, "Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor" dedi.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana devam eden sismik hareketlilikte görece azalma devam etse de uzmanlardan uyarılar geliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı'nda deprem, tsunami ve volkanik patlamalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, tsunami tehlikesi altındaki illeri uyardı: Yarım saat vaktimiz olacak

"VOLKANİK BİR PATLAMA OLDUĞUNDA ALINACAK ÖNLEMLER İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAMIZ GEREKİYOR"

İzmir'in doğal afet tehlikelerinin sadece deprem ve tsunami ile sınırlı olmadığını belirten Sözbilir, "Dünyada gözlemlenen tüm doğal afetler belli zamanlarda İzmir'de de etkili olabiliyor. Son dönemde yeni bir afet türü olarak, volkanik patlama tehlikesi de ortaya çıkmış durumda. İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı'na, volkanik patlamayı da eklemek gerekiyor. Volkanik bir patlama olduğunda ne tür önlemler alabiliriz, bununla ilgili çalışmaları da yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"BÖLGEDE BİNLERCE YIL DEPREM, VOLKAN PATLAMASI VE TSUNAMİ OLACAK"

Sözbilir, Ege Denizi'ndeki son depremlerin Santorini Adası'nın kuzeyinde yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu bölgede çok sayıda volkan var. Geçmişte 5-6 kez püskürmeler gerçekleşmiş, bunları depremler izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlaması gerçekleşmiş. Bunlar, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla oluşuyor. Bu evrimsel bir süreç, dalma-batma olayı sürdükçe bölgede binlerce yıl deprem, volkan patlaması ve tsunami olacak."

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, tsunami tehlikesi altındaki illeri uyardı: Yarım saat vaktimiz olacak

"BÜYÜK MİKTARDA KÜL VE GAZ YAYILACAK"

Santorini'de milattan önce 1600 yılındaki patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunun tahmin edildiğini, volkanın tekrar patlaması halinde atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını anlatan Prof. Dr. Sözbilir, bunun hava kirliliğine, tarım alanlarının zarar görmesine ve çeşitli çevresel sorunlara yol açabileceğini kaydetti.

"YARIM SAAT VAKTİMİZ OLACAK"

Sözbilir, Ege Bölgesi'nde yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceğini belirterek "Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak. Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, tsunami tehlikesi altındaki illeri uyardı: Yarım saat vaktimiz olacak

Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam
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