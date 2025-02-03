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Ege'deki depremler ne anlama geliyor? Naci Görür sessizliğini bozdu

Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti

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Ege Denizi'nde 1 haftadır devam eden deprem fırtınasının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği merak edilirken İzmir kıyılarında deniz çekilmeye başladı.

Ege Denizi'nde 7 günde 1,3 ila 4,8 büyüklüğü olan 400'den fazla deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Endişe yaratan depremlerin ardında İzmir'de deniz çekilmeye başladı.

GÖRÜNTÜ KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Bence de normal değil çünkü dolunay yok. Ay hilalde gel git olmaz bu durumda", "Bayraklı ve Çesme'de denizler çekildi baya", "Yine mi Allah'a bırakıyoruz işimizi", "Ay ve güneş çekimi... Normal şeyler" şeklinde yorumlar yapıldı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Endişe yaratan depremleri NTV'ye değerlendiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.

ART ARDA DEPREMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

AFAD verilerine göre, saat 10.42'den 11.26'ya kadar 4,2 ve 4,7 ile 4,8 büyüklüğünde üç deprem oldu. Bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMurat Celik:

sorun yok orada CHP'liler yaşıyor Atatürk onları korur

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ne bir uxzman yorumu ne ne kadar cekildiğine dair bir kanıt bir belge bir emare yok birisi sallamasyon bir vvideo cekmiş bunlarda o videoya başlık atmış o su aynı seviyelerdeydi zaten haber yapacaksanız cok haber var yürek lazım

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Birşey olmaz arkadaş rahat ol

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Haber YorumlarıAGA:

med cezir nedir bilmeyen haberci de? ne bileyim yani

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Haber YorumlarıGhostyEis:

şubat geldi dur bakalım nereyi vuracak

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Haber Yorumlarınail karayel:

Biz takdiri ilahi diyerek gerekli önlemi aldık

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Murat Celik: TCK'nın 216. maddesinde yer alan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” işliyorsun şerefli.

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Haber Yorumlarısinan yokuş:

Girit fayı egeyi sıkıştırıyor. Sıkışma sebebi ile yakın yüzeyde zayıf zemin yer değiştiriyor. Bunun arkası ya Girit fayının patlaması 7.5. 8.5 demek. Yada Girit fayının rahatlaması.

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Denizi olan ve göl olan her yerde tsunami,gelgit olayları beklenir bana kalırsa bu suyun fay hattı'na sızması ile gelgit yaşanması demek eğitim cahili bir zahmet yorum yapmasın

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Murat cok seninle karsilikli cay icicez zamani geliyor istersen dunyanin bir ucunda ol ininden alip getiricez.

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