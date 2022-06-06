Dünyanın en ölümcül bitkilerinden biri Türkiye'de de yetişiyor! Tükürüğe geçen zehri saniyeler sonra adamı nefessiz bırakıyor - Haberler

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Dünyanın en ölümcül bitkilerinden biri Türkiye'de de yetişiyor! Tükürüğe geçen zehri saniyeler sonra adamı nefessiz bırakıyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Dünyanın en ölümcül bitkilerinden biri Türkiye'de de yetişiyor! Tükürüğe geçen zehri saniyeler sonra adamı nefessiz bırakıyor

Dünyanın en zehirli bitkilerinden biri olarak görülen Karayemiş, ülkemizde Giresun, Sinop (Ayancık), Zonguldak (Devrek), Kastamonu, Bartın ve Bolu çevresinde bulunuyor. Yapraklarının tüketilmesi sonucu zehri tükürüğe geçen karayemiş, solunum yetmezliğiyle ölüme neden oluyor.

İngiltere'de küçük bir çocuğun zehirli bitkiye temas edip zehirlenmesinin ardından ülkemizdeki zehirli bitkilerin hangileri olduğu da merak edilmeye başlandı. Özellikle Florida, Bahama, Karayibler, Orta Amerika ve Güney Amerika bölgelerine nazaran daha az tehlikeli tür bulunan Türkiye'de, bir tür öne çıkıyor.

KARAYEMİŞ OLARAK BİLİNİYOR

Vatandaşlar arasında da sık bilinen ve özellikle Giresun, Sinop (Ayancık), Zonguldak (Devrek), Kastamonu, Bartın ve Bolu çevresinde görülen karayemiş, 4 mevsimde de yetişmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

ZEHRİ, SOLUNUMU DURDURUYOR

Karayemiş, adından da anlaşılacağı üzerine siyah bir meyve. Fakat kendisi, dış görünüşü kadar masum değil. Bu bitkinin yaprakları ve meyve sapları zehirli. Yapraklarının tüketilmesi durumunda tükürüğe geçen zehir, solunum yolu yetmezliğine hatta ölüme neden oluyor.

İşte ülkemizde yetişen bir karayemiş türü:

Dünyanın en ölümcül bitkilerinden biri Türkiye'de de yetişiyor! Tükürüğe geçen zehri saniyeler sonra adamı nefessiz bırakıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Türkiye Yaşam Haberler

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