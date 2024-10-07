Diyarbakır Ulu Camii'nde Erkek Turistler Etkileyici Bir Çözüm Buldu

DİYARBAKIR'daki tarihi Ulu Camii'ne ziyarete gelen ve şort giyen erkek turistler, yoğunluk nedeniyle kendileri için ayrılan pantolon ve eşofmanları bulamayınca, kadınlar için ayrılan etekleri giydi. Turistlerin etekle camiyi ziyaret ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Sur ilçesindeki İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Camii, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Camide kıyafeti uygun olmayan ziyaretçiler için de ziyaret süresi boyunca giyecekleri pantolon, eşofman, etek ve başörtüsü gibi kıyafetler bulunduruluyor. Ziyaretlerin yoğun olduğu dönemde kıyafet bulamayan ve şortla gelen erkek turistler, kadınlar için ayrılan etekleri giyip camiye girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sur İlçe Müftülüğü'nde görevli cami rehberi Yaser Aydın, gelen yabancı turistlere 6 dilde hizmet verildiğini belirterek, "Diyarbakır Ulu Camii, Türkiye'miz ve Anadolu'muz için önemli bir değer. Bu anlamda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumundadır. Yaz sezonu ve sonbahar aylarında ciddi manada GAP turlarının yükseldiğini görüyoruz. Yoğun bir turizm sezonu yaşıyoruz. Yabancı ve yerli turistler camimize geldikleri zaman cami adabıyla alakalı bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu anlamda camimizin girişinde 6 dilde hazırlamış olduğumuz bilgilendirme ve uyarı panomuz bulunmaktadır. Gelen ziyaretçiler giriş panolarını okuyarak cami ziyaretlerine başlıyorlar" dedi.

'PANTOLON BULAMAYINCA ETEK GİYDİLER'

Gelen erkek turistlerin pantolon ve eşofman bulamayınca etek giydiklerini belirten Aydın, cami adabına uydukları için memnun olduklarını ifade ederek, "Cami avlumuz içerisinde kadınlar ve erkekler için ayrı kabinler bulunuyor. İçerisine temiz etekler, başörtüleri ve uzun kıyafetler bulunduruyoruz. Dışarıdan yabancı misafirler geldikleri zaman, burada cami adabına uygun bir şekilde gezmeleri için hazırlık yapabiliyorlar. Gelen misafirlerimize nezaket düzeyinde zarif bir şekilde yaklaşarak onlara ücretsiz bir şekilde başörtüsü, etek gibi elimizde bulunan materyalleri ücretsiz olarak kullanabileceklerini söylüyoruz. Yönlendirmeyi yaparken herhangi bir zorbalık veya zorlamada da bulunmuyoruz. Sadece caminin manevi dokusunu onlara hissettirmek noktasında buranın önemli bir mekan olduğu izlenimini hissetmelerini sağlıyoruz. Kıyafetler içerisinde pijamalar, pantolonlar da bulunuyor. Erkek ziyaretçilerimiz bazen geldikleri zaman şortla geliyorlar. Tur gruplarının yoğun olduğu günlerde gelen misafirler pijama veya pantolon bulamayınca, kadın ziyaretçiler için olan etekleri alarak bacaklarını örtüp, cami adabına uygun şekilde camii içerisine girebiliyorlar. Bu da tabii renkli görüntüler oluşturuyor. Cami adabına hassasiyetle yaklaştıkları için bizi aslında mutlu ediyor. Kimse etek giymeleri için zorlamıyor. Ziyaretçilerin cami ve cami adabına, manevi dokusuna uygun bir şekilde hareket etmiş olmaları hem bizleri hem cami cemaatini hem de buradaki esnafı, hassasiyetleri yüksek olan kardeşlerimizi mutlu ediyor" diye konuştu.

'14 KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU'

Aydın, "Yaklaşık 5 yıllık süreç içerisinde dünyanın birçok yerinden ziyaretçiler ağırladık. Yabancı ziyaretçiler buraya geldikleri zaman onlara ücretsiz olarak cami tarihi ile beraber İslami bilgilendirmelerde de bulunuyoruz. Soruları oldukları zaman cevaplıyoruz. 5 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 14 kişinin Müslüman olmasına burada şahitlik ettik. 2 hafta önce de bir kardeşimiz Müslüman oldu" ifadelerini kullandı.