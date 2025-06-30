Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Din Eğitimi Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Din Eğitimi Vurgusu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kursları açılışında din ve ahlak eğitiminin önemine dikkat çekti. Çocukların değerlerine sahip çıkmasının ailelerin rolü ile bağlantılı olduğunu belirtti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali?Erbaş, "Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller tarihine de kültürüne de uzak kalacaklardır. Değerlerine yabancılaşan bir neslin geleceğe dair berraklığa ulaşması zordur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yaz Kur'an Kursları açılış programına katıldı. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, Kur'an kurslarında eğitim görecek çocuklar, çeşitli gösterilen sundu. Programda konuşan Erbaş, dini eğitimin önemine vurgu yaparak, "Ülkemiz genelinde yaz Kur'an kurslarını başlatıyoruz. Her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu sene de çocuklarımızın sakinet ve rahmet kaynağı olan camilerimizde buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. İyi bir insan yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Değerlerimizi en üst seviyede insanlığa öğreten bir medeniyettir bizim medeniyetimiz. Çocuklarımızın erdemli birer insan olmasını hedefliyoruz. Kurslarımızı her bir noktayı dikkate alarak hazırladık. Bizler yaz Kur'an kurslarımızı evlatlarımızın gelişimleri için büyük bir adım olarak biliyoruz. Camilerimizde ibadeti öğrendikleri kadar dostluğun kardeşliğin ve dayanışmanın güzelliklerini her birlikte yaşayacaklar" dedi.

Çocukların İslami değerleri benimsemelerinde ailelerin önemli rol oynadığını belirten Erbaş, "Bizler çocuklarımızın iyiliğini sadece istemekle yetinemeyiz. O yüzden sizlerden çocuklarımızı kurslarımıza teşvik etmenizi istiyoruz. Çocuklarınızın İslam'ın değerlerini benimsemelerini anne ve babalar olarak bizim kitabımızla olan irtibatımıza bağlıdır. Çok değerli velilerimiz malumunuz olduğu üzere iletişimin alabildiğine genişlediği bir çağda yaşıyoruz. Onları korumak ve güvenle geleceğe hazırlamak zorundayız. Çocuklarımızın maneviyatlarını en az bedensel sağlığı kadar önemsemek zorundayız. Bu bir tercih değil zorunluluktur. Nitekim sevgili peygamberimiz ne buyuruyor; 'Hiçbir anne baba çocuklarına güzel ahlaktan başka bir şey bırakmamıştır' diyor. Bizi şu an dinlemekte olan anne ve babalar çocuklarımızı efendimizin güzel ahlakıyla yetiştirmenin gayreti arasında olalım" ifadelerini kullandı.

Dinine bağlı nesillerin tarihine ve kültürüne yabancılaşmadığını vurgulayan Erbaş, "Din ve ahlak eğitiminden uzak nesiller tarihine de kültürüne de uzak kalacaklardır. Değerlerine yabancılaşan bir neslin geleceğe dair berraklığa ulaşması zordur. Sadece Kur'an okumayı öğretmiyor, birçok şeyi de öğretiyoruz. Böylece çocuklarımız tertemiz fıtratlarını devam ettirme fırsatı buluyor" dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise "2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamladık. Çocuklarımıza pozitif bilimin gerekliliğini öğrettik. Çocuklarımızı çağın gerekliliğine uygun biçimde yetiştirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Devletimizin gücünü ve büyüklüğünü bu şekilde görüyoruz. Bunlar çocuklarımıza feda olsun. Çocuklarımıza aynı zamanda manevi anlamda da destek olmalıyız. Bunu da yaz Kur'an kurslarıyla hedefliyoruz" diye konuştu.

Program sonunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, Sakarya Valisi Rahmi Doğan tarafından plaket verildi. Sonrasında tüm protokol, aileler ve çocuklar sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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