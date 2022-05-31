Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor - Haberler

Hayvanlarla ilgili görüntüler, büyük ilgi görüyor. BBC tarafından çekilen bir belgesele ait görüntüler ise yeniden etkileşime girdi. Söz konusu görüntülerde kayman timsahı ve su samurları yer alıyor.

ANNE SU SAMURUNU ÇANTADA KEKLİK GÖRDÜ

Timsah, anne su samurunun hafife almasının ardından saldırıya geçti. Timsah, anne su samurunu rahatlıkla alt ederken, hiç beklemediği bambaşka bir olayla karşılaştı.

AİLECEK SALDIRIYA GEÇTİLER

Su samuru ailesi, bir anda organize olarak düşmanlarına karşı tek yürek haline geldi. Su samuru ailesinin birlikte gerçekleştirdiği saldırıya daha fazla dayanamayan timsah ise kanlı boğuşma sonrasında can verdi. Böylece doğada nadir görülen olaylardan biri yaşanmış oldu.

İşte o anlar:

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