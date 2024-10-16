Üye Girişi
Haberler

Ders sırasında doğum sancıları tutan öğretmen, okulun otoparkında doğum yaptı

Ders sırasında doğum sancıları tutan öğretmen, okulun otoparkında doğum yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 yaşındaki Tori Hildreth, hamileliğinin son döneminde olmasına rağmen normal bir şekilde okuldaki derslerine devam etti. Ancak, gün içerisinde sancıları artınca, son dersini bitirdikten sonra okul hemşiresini ve annesini aradı. Sadece 13 dakika sonra, okulun otoparkında kızı Bella'yı dünyaya getirdi. İlginç bir tesadüf olarak, Hildreth'in babası, yerel itfaiyenin kaptanı, olay yerine gelen ilk ekipteydi. Bu olay, küçük kasaba yaşamının sıcaklığını ve toplum dayanışmasını gözler önüne serdi.

30 yaşındaki Tori Hildreth, 8 Ekim günü normal bir şekilde derslerine girdi. Hamileliğinin son döneminde olmasına rağmen, doğuma daha zaman olduğunu düşünüyordu. Ancak gün ilerledikçe sancıları arttı.

Son dersini saat 14:05'te bitiren Hildreth, öğrencilerine "Yarın muhtemelen gelmeyeceğim, bebeğim doğabilir" dedi. Ardından hızla okul hemşiresini ve annesini aradı.

Sadece 13 dakika sonra, saat 14:18'de, Hildreth Old Town Lisesi'nin otoparkında kızı Bella'yı dünyaya getirdi. Annesi ve okul hemşiresi doğumda ona yardımcı oldu.

İlginç bir tesadüf olarak, Hildreth'in babası - ki kendisi yerel itfaiyenin kaptanıdır - olay yerine gelen ilk ekipteydi. Kızının doğum yaptığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Bu beklenmedik olay, küçük kasaba yaşamının sıcaklığını ve toplum dayanışmasını gözler önüne serdi. Okul yönetimi, bu "kusursuz bir şekilde kusurlu" anı sosyal medyada paylaşarak kutladı.

Hildreth, hastaneye gitmeden önce öğrencileriyle vedalaştı ve "3 ay sonra görüşürüz!" dedi. Böylece, sıradan bir okul günü, unutulmaz bir anıya dönüştü.

Bu olay, hayatın beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu ve bazen en olağanüstü anların en sıradan yerlerde yaşanabileceğini hatırlattı.

Ders sırasında doğum sancıları tutan öğretmen, okulun otoparkında doğum yaptı

Ders sırasında doğum sancıları tutan öğretmen, okulun otoparkında doğum yaptı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Toplum Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Boşanma davalarında yeni dönem: Eşlerden birinin istemesi yetecek

Boşanma davalarında bir dönem sonra eriyor
500

Yorumlar (1)

ilyas şanlı:

Yani haber mi bu?

12
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL olacak? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 6. bölümü yayınlanacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu? BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Adıyaman'da okullar tatil edilecek mi? ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi? Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil edilecek mi? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.