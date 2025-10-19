Haberler

Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar

Hatay'da depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan ve burada huzuru bulduğunu ifade eden Ali Bozoğlan'a zabıta ekipleri tarafından mağarayı boşaltması gerektiği yönünde evrak tebliğ edildi. Çok sevdiği mağarasını boşaltma kararı alan Bozoğlan, "Çok üzgünüm. Mağarada daha huzurluydum. Konteynerde biraz ses çıkardığın zaman herkes şikayet ediyor. Bu yüzden mağarada yaşamak daha huzurlu" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasara uğrayan kentlerde Hatay'da çok sayıda insanın hayatı bir gece değişti. Depremden önce Defne ilçesinde Çekmece Mahallesi'nde ikamet eden 55 yaşındaki Ali Bozoğlan da 'Asrın Felaketi'ne evinde yakalandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan'ın depremde yaşadığı ev hasar alarak yerle bir oldu.

DEPREMDEN SONRA MAĞARAYA YERLEŞTİ

Depremden sonra insanlardan uzakta yaşamak isteyen Bozoğlan, şehir dışında yaşayan ailesinden uzakta 2,5 yıl önce Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi sınırlarında keşfettiği mağaraya yerleşti. Evde yaşadığı gibi mağarada düzenini kuran Bozoğlan, ihtiyacı olan huzuru ve mutluluğu mağarada buldu.

KIŞIN KONTEYNERDE, YAZIN MAĞARADA

Depremden bu yana mağarada yaşamını sürdüren Bozoğlan'a Hatay Valiliği yardım eli uzatarak konteyner tahsis etti. Konteynerinde soğuk kış günlerini atlatan Bozoğlan, yaz aylarındaysa sıcaklığın etkisini hissettirdiği günlerde serinlemek için mağarasında günlerini geçirdi.

"MAĞARAYI BOŞALTMA" TALİMATI

Depremden sonra yaşamaya başladığı mağarasını boşaltması için Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kendisine evrak tebliğ edilen Bozoğlan, huzuru bulduğu mağarayı bir daha gelmemek üzere boşaltarak Hatay Valiliği tarafından verilen konteynerde yaşamını sürdürecek.

"ALLAH'IN İZNİYLE MAĞARAYI BOŞALTACAĞIZ"

Zabıta ekipleri tarafından kendisine evrak tebliğ edildiğini ve mağarayı boşaltma kararı aldığını ifade eden Ali Bozoğlan, "Depremden sonra birkaç yerde kaldım. Birkaç değişik yüzler gördüğümden çadırda kalmak istedim. Birkaç yere çadırı koymak istedim ama izin vermediler. İzin vermeyince ben de mağaraya yerleştim, 2,5 yıldır mağarada yaşıyorum. Buraya geldiğimde eşyaları dizdim, yemekler yaptım. Çamaşırlarımı yıkıyorum. Suyumu dışarıdan taşıyarak mağaraya getiriyorum. Banyoyu burada dışarıda yapıyorum. Hatay Valimiz sağ olsunlar benimle ilgilendiler. Bana güzel bir konteyner tahsis ettiler. Konteynerimdeki eşyaları da döşediler. Devletimizi ve Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'yı da Allah muvaffak etsin. Zabıta müdürlüğünden böyle bir kağıt geldi, zabıta ekipleri gelip burada keşif yaptılar. Bu eşyaları taşımak için bana yardımcı olacaklarını söylediler. Benim buradaki eşyaları taşınmaya imkanım yok, Allah'ın izniyle mağarayı boşaltacağız" dedi.

"MAĞARADA DAHA HUZURLUYDUM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Mağarada yaşadığı zamanlarda huzurlu olduğunu ve ayrıldığı için üzgün hisseden Ali Bozoğlan, "Mağarayı boşaltacağım için çok üzgünüm. Onlara da zorluk olmasın diye boşaltmaya karar verdim. Mağarada daha huzurluydum. Konteynerde biraz ses çıkardığın zaman herkes şikayet ediyor. Bu yüzden mağarada yaşamak daha huzurlu hissettiriyor. Mağarada hava ve oksijen var. Sadece bir elektrik eksiğim vardı. Onu da yapacaktım ama maalesef şimdi yapamayacağım. Hatay Valiliği tarafından verilen konteynerde kalacağım. Hatay Valiliği'ne teşekkür ediyorum. Allah'a inancı olanlar hiçbir şeyden korkmazlar ve onlara bir şey olmazlar. İnançsız ve ürkek olanları akrep de sokar, yılan da sokar. Geçenlerde Ankara'dan mağaraya geldiğimde yatağımda yılan vardı, yılanı yatağımdan çıkarttım ve git mübarek dedim. Beyaz bir yılan yatağımı parçalamıştı. Yılanı çıkarttım ve bıraktım yürüdü gitti. Yılan bana hiç dokunmadı. Yılanın bir başından tuttum bir de kuyruğundan tuttum o şekilde dışarıya çıkarttım" ifadelerini kullandı.

Çağla Taşçı - Yaşam
