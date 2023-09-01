Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesinden duygusal paylaşım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Anne Duymaz, "Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Doğum günün kutlu olsun annem" notunu düştü.

Asrın felaketinde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz'ın oğlu için yaptığı paylaşım duygulandırdı. Meryem Duymaz oğlunu "Cennet kokulum" diyerek andı.

ACISI DİNMİYOR

Yayınladığı yemek videolarıyla fenomen olan Hataylı Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti. Depremde 3 çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz'ın acısı ise depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor. Anne Duymaz, oğlu Taha'nın 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Anne Duymaz paylaşımında, "Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taham" ifadelerini kullandı.