Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar
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Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar
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Güngören Belediyesi, tek bina yapacaklara bir, kentsel dönüşümde birleşenlere iki ilave kat hakkı tanıyan yeni bir imar kararı aldı. Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in açıkladığı karar, "Deprem riskine rağmen bina yükseltiliyor" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

İstanbul'un deprem gerçeği her geçen gün kendini daha fazla hissettirirken, Güngören Belediyesi'nin aldığı yeni imar kararı kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in belediye meclisinde açıkladığı düzenlemeye göre, bölgede tek başına bina yapmak isteyenlere bir, komşu binalarla birleştirilerek kentsel dönüşüm yapılması durumunda ise iki ilave kat hakkı tanınacak.

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz kararGüngören'in havadan çekilmiş fotoğrafı...

CUMHURBAŞKANI "YATAY MİMARİ" DİYOR AMA...

Bu karar, uzmanların ve vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya ve yerel platformlarda çok sayıda kullanıcı, İstanbul gibi deprem riski yüksek bir şehirde bu tür uygulamaların "daha fazla risk" anlamına geleceğini savundu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı "yatay mimari" çağrısına atıf yapılarak, kararın bu anlayışla çeliştiği dile getirildi.

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar

TRAFİK VE ALT YAPI HAZIR MI?

Şehir plancıları ve mimarlar odası yetkilileri de ilave kat izninin kentsel dönüşümü hızlandırmak yerine, yapı yoğunluğunu artırarak trafik, altyapı ve afet risklerini derinleştirebileceğini vurguluyor. Kararın uygulanabilirliği ve olası sonuçları önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılacak gibi görünüyor. Özellikle deprem uzmanlarının, bu tür kararların olası etkilerine dair değerlendirmeleri merakla bekleniyor.

Vatandaşlardan gelen bazı yorumlar ise oldukça netti;

  • Depremi unutuyorsunuz
  • Erdoğan yatay mimari derken siz neden hala bina yükseltme peşindesiniz?
  • Dönüştürün ama yükseltmeyin.
  • Artı kat hakkı veriyorsunuz ama ilçenin alt yapısı ve trafiğinden hiç bahsetmiyorsunuz.
  • İstanbul artık yaşanmaz bir kent oldu. Bu ısrarınız niye?
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBahar Bal:

Doğru karar. Çünkü; müteahitler bu işi ranta çevirdi halk fiyattan dolayı kentsel dönüşüme gidemiyor. Devlet desteğini bildikleri için fiyatı 2 ye 3 e katlıyorlar.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımedcan:

Tebrik ederim yerinde bir karar. Antalyada da böyle bir karar alınmasını bekliyoruz diğer türlü hiçbir müteahit kentsel dönüşüme yanaşmıyor.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıakbir bilişim:

Helal olsun doğru bir karar almış. metre kare büyüterek kat izni veriyor dönüşümü hızlandırmak ve vatandaşın cebinden daha az para çıkmasını sağlıyor. Saçma yersiz bir haber yapmışsınız destek olmak yerine köstek olmuşsunuz. Bilginiz yok ama hep bir fikriniz var.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

onlar yalılarda villalarda yazlık kışlık saraylarda adalarda modalarda yeşillikler içinde bülbüllerin ötüştüğü kelebeklerin uçuştuğu çiçekli bahçelerin olduğu yerlerde yaşarken belediye kum denizi üzerine kurulu bu semtte olacak depremde üzerinize çöksün diye kat fazlası veriyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıYASİN TURCAN:

Bu karar bir yol açmalı, bu yorumları yapanın tuzu kuru insanlar. Günümüz deprem yönetmeliğine göre yapılacağı için ilave 2 kat sorun değil çözüme bir katkıdır. Bugün bir daire başına 3.5 mio tl istenilen dönümüşüm başına siz 2 kat inşaat yapımını üstelenene verilir ve dönüşüm anca bu şekilde hızlanabilir. Münferit inşaa dönüşümlerinin yavaş gitmesinin sebebide bu maliyetti.

Yorum Beğen12
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