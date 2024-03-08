Üye Girişi
Haberler

DEIK Norveç İŞ Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü deprem bölgesi Gaziantep İslahiye'de öğrenci evi yaptırdı

Güncelleme:

İş insanı Mehmet Selahattin Ünlü 'den deprem bölgesi olan memleketi Gaziantep İslahiye'ye bir proje daha…

"Deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızı unutmadık…"

Üzerinden bir sene geçmiş olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz.

6 Şubat 2023 depreminden sonra Gaziantep'in özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleri büyük yara almış, maddi ve manevi büyük kayıplar olmuştur. Bu yıkımın sadece devletimiz tarafından tekrar yapılmasını beklersek doğru olmaz, doğru olan bu bölgelerde hep beraber elimizden geleni birlikte yapmaktır.

Özellikle yapılan bu noktada İslahiye'mize de değerli iş insanlarımızın, katkılarıyla olmak üzere yapılan barınma yeri tadilatları, camilerin tadilatları olsun, taziye evlerinin tadilatları olsun, ellerinden geleni yapmışlardır. Bu çalışmalarda belediyemizin imkanlarının seferber edilmesi için gece gündüz var gücüyle çalışan belediye başkanımız Sayın, Kemal Vural'a da hasleten teşekkür ederim.

Deprem bölgesinde Sosyal imkanların tekrar hayata dönebilmesi için özellikle eğitim çağındaki gençlerimizin önünü açmak için başlatmış olduğum bu projede yeterli ilgi ve alakayı görecek ve başka mahallelerde öğrenci evleri projesini geliştirmek için hep birlikte kolları sıvayacağız.

DEIK Norveç İŞ Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü deprem bölgesi Gaziantep İslahiye'de öğrenci evi yaptırdı

İslahiye'mizin ilk milletvekili ve 3 dönem TBMM'de bu güzel Gazi Kentimizi temsil eden Dedem Hacı M. Selahattin Ünlü ve Değerli eşi Babaannem Hacı Ayşe Ünlü adına açılmış olan bu öğrenci evinde öğrencilerimiz sessiz, sakin, huzurlu bir ortamda çalışma imkanı bulacaklardır. Belki birbirleri ile yan yana çalışıp daha efektif ve daha kollektif bir çalışma zemini elde edeceklerdir.

Öğrenci evimizde değerli öğrenci kardeşlerimize Sorumlu Müdürümüz Mustafa Ünlü yeğenimin nezdinde aile ortamındaki gibi çalışma imkanı, çıktı alma, sınırsız çay ikramı ve telefon şarj etme, zeka oyunları gibi birçok hizmetler tarafımızdan ücretsiz olaraksunulacaktır.

Bu projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta halamlara ve ablama, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile depremde aramızdan ayrılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız sloganı ile aramızdan ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Mehmet Selahattin Ünlü

Türkiye Norveç İş Konseyi

Başkan

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Deprem Gündem Eğitim Toplum Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 11 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar! ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 8 Mart 2024? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! LA Lakers Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! OKC Thunder Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 9 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 3. bölüm TRT 1 HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title