Cumhuriyet'in Yaşayan Efsane Kadını Madelet Grabbe Başusta Onuruna Anlamlı Etkinlik

Etkinlik kapsamında, Yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün, yapımcılığını Hüseyin Başusta'nın üstlendiği ve ulusal ve uluslararası birçok belgesel film festivalinde ödüller kazanmış olan "Madelet - Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü" adlı belgesel, bir kez daha seyircisiyle buluşacak.

Belgesel gösterimi öncesinde de, belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk'ün kitaplarını imzalayacağı bir imza günü ve Madelet'in hayatından kesitler sunan bir de fotoğraf sergisi yer alacak.

Usta belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ve ekibi, bu belgesel için, yurtiçinde ve yurtdışında günlerce süren uzun çekimler yaptılar. Yapılan çekimler, Madelet'in onlarca yıl sakladığı gazete küpürleri, yazılar, belgeler, fotoğraf ve videolardan oluşan çok kapsamlı arşivi ile birleştirilerek 58 dakikalık başarılı ve dikkat çeken bir belgesel haline getirildi.

"Madelet – Rüzgâra Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü" belgeseli, Unutulmaz bir yaşamı tek bir ömre sığdırmış olan Madelet'in hayatını anlatıyor. Hayatını adeta dünya insanlarına adamış, memleketine âşık bir Türk kadınının hikâyesidir. Küçük, büyük, erkek, kadın, Türk veya Alman, herkese ilham verebilecek güçlü, inatçı ve cesur yürekli bir karakterin öyküsüdür.

Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Selma Durak bu anlamlı gün için şunları söyledi;

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, örnek bir Cumhuriyet kadını olarak ulusal ve uluslararası film festivallerinde kazandığı başarılarla adından söz ettiren Madelet, Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi'nin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde "Cumhuriyet'in Yaşayan Efsane Kadını – Madelet Grabbe Başusta" adıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyecektir. Bu etkinlik, gelecek nesiller için büyük bir değer taşımanın yanı sıra, yaşayan bir Cumhuriyet Kadınına gösterilen önemli bir vefa örneği olacaktır."

CUMHURİYET'İN 101. YILINDA ÖRNEK BİR CUMHURİYET KIZI: MADELET

Madelet'in abilerinin "sen kızsın anlamazsın bu işlerden" sözlerine inat, "13 yaşında yaşı büyütülerek, Türk Hava Kurumu Eskişehir Planör okulunda havacılık tutkusuyla başlayan hayat hikayesi, Ankara, İstanbul, Almanya, Amerika başta olmak üzere birçok dünya ülkesine kadar uzanır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyen gerçek bir Cumhuriyet kadını. 23 yaşında kendi şirketini kurarak iş dünyasında önemli bir adım atmış bir iş insanı. Birkaç dil bilen, uluslararası bir şöhret ve dünya vatandaşı.

Hayat boyu sporla iç içe olmuş, dünyayı gezmiş, memleketine gönülden bağlı bir yurtsever. Zora düşen herkesin yardımına koşmaktan çekinmeyen, cömert bir ruh. Azim, gözü kararlılık, çalışkanlık, disiplin ve fedakârlık gibi kavramların vücut bulmuş hali olarak, havacılık tarihimizin gururlarından biridir.

Zira, 1955 yılında bayanlar paraşüt milli takımında görev yaparken, jet pilotu olmak istiyor. Ancak, o tarihte Hava Harb Okuluna bayan öğrenci alınmadığını öğrenince, zamanın Türk Hava Kurumu Genel başkanı Kurmay Albay Burhan Göksel beye düşüncesini açıyor ve onun da desteğiyle bayanlarında Hava Harb okuluna alınması için, 1955 yılı haziran ayında Milli Savunma bakanlığına dilekçe veriyor. Bu dilekçesi bakanlık tarafından kabul edilince de 1955 yılı ekim ayında o tarihte İzmir Güzelyalı'da bulunan Hava Harb Okuluna ilk bayan öğrenciler kabul ediliyor. Böylece , genç kızlarında jet pilotu olmaları için önlerindeki engel kalkıyor.Aynı tarihte hava harb okuluna giren ,Madelet'in paraşüt milli takımından arkadaşı Leman Bozkurt Altınçekiç'de , Türkiye'nin ve NATO kuvvetlerinin ilk ve uzun zaman boyunca tek kadın jet pilotu oldu…

27 Kasımda gösterimi yapılacak olan " Madelet- Rüzgara karşı uzun ve cesur bir yürüyüşün öyküsü" adlı belgesel 2023 ve2024 yıllarında katıldığı bir çok ulusal ve uluslararası belgesel film festivallerinde ödüller kazandı ve özel gösterimleriyle izleyiciyle buluştu…

Belgeselin ilk gösterimi, 9 Haziran 2023 tarihinde Türk Hava Kurumu himayesinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda, 450 davetlinin ve Türk Hava Kurumu genç kanatlarının katılımıyla düzenlenen görkemli bir gala gecesinde gösterildi.

2023 yılı Kasım ayında 34. Ankara Film Festivali'nde belgesel dalında finale kalan yapım, seyirci karşısına finalist olarak çıktı ve festival kataloğunda yer aldı.

12 Mayıs 2024'te Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Ayancık Film Festivali'nin gala gecesinde kapanış filmi olarak gösterildi. Gala öncesinde, Madelet'in hayatından kesitler sunan bir fotoğraf sergisi de izleyicilerle buluştu ve belgesel festival kataloğuna alındı.

29 Mayıs- 1 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde uzun metraj belgeseller dalında finale kalan belgesel, 30 Mayıs 2024'te Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi Büyük Salonu'nda izleyiciye sunuldu.

Hindistan'ın en prestijli film festivallerinden biri olan ve jüri başkanlığını Sandeep Marwah'ın üstlendiği, 12.'si düzenlenen "12th International Documentary Film Festival Noida " belgesel festivalinde belgesel jürisi tarafından "Award of Excellence" (Mükemmellik Ödülü) ile onurlandırıldı. Ödül, 21 Ağustos 2024 tarihinde Hindistan'ın Noida kentindeki Marwah Studios Complex Film City'de düzenlenen törende takdim edildi.

17 Ekim 2024'te Ankara'da gerçekleştirilen ve Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'dan 300 den fazla belgesel filmin katıldığı ve9 ülke ,9 şehir, 1 festival, başlığı altında yapılan , 9. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde finalist olarak yer alan bu özel yapım, Ankara Bilim Üniversitesi'nde de özel gösterimi yapılarak izleyiciyle buluştu.

Bugüne kadar birçok başarı elde eden belgesel, şimdi de Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından, kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında 27 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'te "Cumhuriyetin Yaşayan Efsane Kadını – Madelet Grabbe Başusta" onuruna düzenlenecek etkinlikte gösterilecek.

1999 yılında, iş için bulunduğu Amerika'da, Adapazarı ve Gölcük'te meydana gelen büyük deprem felaketini öğrenir öğrenmez, hemen ülkesine dönerek 49 yıl başkanlığını yaptığı Bremen Türk Alman Kadınlar Birliği derneği ile beraber, depremzedelere yardım gönderebilmek için aylarca çaba gösterdi. Günlerce çadır kentlerde kalarak depremzedelere yardım etti. Onların dertlerine ortak olamaya çalıştı.

Daha sonrada, depremde annesi ve babası hayatını kaybeden çocuklar için , 2.5 dönüm arazi üzerine , 750 metre kare kara kapalı alanı olan "Bremen Mızıkacıları Yetimhane ve Kreşi"nikurarak bu tesisi, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

Hem ülkemiz de, hem de yurt dışında yüzlerce sosyal sorumluluk projelerinde hem maddi, hem de manevi olarak çalışmalarını sürdüren Madelet Grabbe Başusta, inatçı, cesur, savaşçı ve her koşulda pes etmeyen kişiliğiyle, hayatı belgesellere ve romanlara konu olmuş, hayat hikayesiyle de ,genç kızlarımıza örnek ve rol model olacak bir hayatın kahramanıdır.

ULUSLARARASI BAŞARI ÖYKÜSÜ

Almanya'nın önde gelen inşaat şirketlerinden birinin kurucu ortağı olan Madelet Grabbe Başusta, 1963 yılından sonra Almanya'ya gelen Türk işçileri ve ailelerinin, Alman toplumuna entegrasyonu için yaptığı önemli çalışmalar nedeniyle 15 Aralık 2001 tarihinde, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau tarafından Liyakat Madalyası ile ödüllendirildi.

2018 tarihinde de Azerbaycan ve Türkiye arasında dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi alanında yaptığı hizmetlerden dolayı, Bakü Avrasya Üniversitesi (Azerice: bakı Avrasiya Üniversiteti ) akademik kurulunun kararıyla kendisine fahri doktora diploması verildi.

Eşi Hüseyin Başusta, 2018 yılında Madelet'in hayatından kesitler sunan 350 sayfa "Madelet - Bulutlara Dokunmak "adlı ilk kitabının ardından, 2021 yılında da "Dünyaya Göklerden Bakan Kız – Madelet " isimli254sayfa biyografi romanınıyayınlamıştır. Bu biyografik roman, Türkiye'de büyük bir okuyucu kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmış ve aynı zamanda " Madelet " belgeseline kaynaklık etmiştir. 2025 yılında, Madelet'in uzun yıllar yaşadığı Almanya'da Almanca olarak yayımlanacak olan bu biyografi romanı, uluslararası alanda da takdir görmesi beklenen önemli bir eserdir.

Havacılığa olan sevgisi kadar, memleketine de derin bir aşkla bağlıdır. Memleketi için her türlü hizmetten çekinmeyen, ilham verici hayat hikayesiyle de , aynı zamanda vatansever güçlü Türk kadını örneklerinden biridir.