Sineğe çörek otu savunması! Mide bulandıran görüntüler belediye başkanını çıldırttı
Güncelleme:
Gaziantep Şahinbey'deki bir pastanede yapılan denetimde küflenmiş gıdalar, fare pisliği ve sinek ölüleri tespit edildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun talimatıyla işletme kapatılırken işletme sahibi sinek ölüsü için çörek otu demesi Başkan'ı kızdırdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim, halk sağlığını tehlikeye atan çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun bizzat katıldığı incelemede, imalathanede fare pislikleri, böcek kalıntıları, küflenmiş gıdalar ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu.

İŞLETME SAHİBİNİN SAVUNMASI ÇILDIRTTI

Denetim sırasında dikkat çeken diyaloglar da yaşandı. Küflenmiş salçayı gören Tahmazoğlu'na işletme sahibi "Kullanmıyoruz" yanıtını verdi. Başkan'ın tepkisi sert oldu: "Kullanmıyorsan neden burada duruyor?"

Benzer şekilde, tezgâhta görülen sinek ölüleri için işletme sahibinin "Onlar çörek otu" savunması hem ekibi hem de başkanı çileden çıkardı.

İŞLETME 15 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

İşletme sahibinin, "Yemediğim ürünü kimseye yedirmem" sözlerine Tahmazoğlu yine sert çıktı: "Kullanmıyorsan burada ne işi var?" dedi. Denetimin sonunda işletmenin kapatılmasına karar verildi. Kapıya, "Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imalatta kullandığından ve hijyen kurallarına uymadığından dolayı 15 gün süreyle kapatılmıştır" yazısı asıldı.

"BENDEN DEĞİL HALKTAN ÖZÜR DİLE"

Başkan Tahmazoğlu, denetim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan sağlığını tehdit eden hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek şu mesajı verdi:

"Bir pastaneye gerçekleştirdiğimiz denetimde, ne yazık ki hijyen kurallarını hiçe sayan manzaralarla karşılaştık. İş yerini derhal kapattık. Bundan sonra da denetimlerimizi aynı kararlılıkla sürdürecek, halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz."

Denetim sırasında özür dileyen işletme sahibine Tahmazoğlu, "Benden değil, halktan dile. Bu ürünleri halka yediriyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

