Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, riskli ürünlere karşı yürüttüğü denetimlerde yeni bir tehlikeyi daha kamuoyuyla paylaştı. 15 Ağustos'ta yapılan son duyuruda, özellikle çocukların güvenliğini ilgilendiren önemli bir uyarı yer aldı.

ÇOCUK EŞOFMANINDA "YARALANMA" RİSKİ

Bakanlığın "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden yapılan açıklamaya göre, "Alya" markalı çocuk eşofman takımında standartlara aykırı bir kordon ipi tespit edildi. Bu tasarım hatasının, çocuklar için yaralanma riski taşıdığı vurgulandı.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Tespit sonrası harekete geçen bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve mevcut stokların toplatılmasına karar verdi. Kararın, hem raflardaki hem de depolardaki ürünleri kapsadığı belirtildi.

Ebeveynlerin çocuk kıyafetlerinde yer alan kordon ve ip detaylarının güvenlik açısından dikkatle incelenmesi, çocuk sağlığı açısından önem arz ediyor.