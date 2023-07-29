Üye Girişi
Haberler

Çıplak halde zeytin tankının içine girip sosyal medyada paylaştı! İnfial yaratan görüntüler

Yaşam Haberleri

Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıplak bir şahsın yeşil zeytinlerin içine girerek sepetleri doldurduğu anlar infial yarattı. Görüntülere tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündeme oturdu. Manisa'da çekildiği iddia edilen görüntülerde çıplak bir şahıs, üretim tesisinde yeşil zeytin dolu bir tankın içine girdi.

ZEYTİNLERİ SEPETLEDİ

Şahsın rahat tavırlarla kendisine uzatılan boş sepetleri zeytinlerle doldurduğu gözlemlenirken, sosyal medya üzerinde hızlıca yayılan bu görüntüler hijyen anlamında vatandaşları kaygıya düşürdü.

Çıplak halde zeytin tankının içine girip sosyal medyada paylaştı! İnfial yaratan görüntüler

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntülere bazı kullanıcılar "Artık zeytin yiyemeyeceğim" yorumunu yaparken, bazıları ise görüntülerin ne kadar iğrenç olduğuna dikkat çekti.

Çıplak halde zeytin tankının içine girip sosyal medyada paylaştı! İnfial yaratan görüntüler

Haberler.com / Emre İliksiz - Yaşam

Zeytin Manisa Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

İDO BEY:

Kim bilir neler yiyor bunca insanlar var ya gelde ye yok böyle bir şey

Cevap Yaz015Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title