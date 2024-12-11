Metal çanta kayışının gözüne çarpması sonucu kör oldu

24 yaşındaki model Genevieve Brewster, 2021 yılında arkadaşının Dior çantasının metal kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı.

Mayıs 2021'de yaşanan olayda arkadaşı çantasını omzuna atarken, çantanın metal kayışı Brewster'ın sol gözüne çarptı. İlk müdahalenin ardından genç model gözünde "ışık çakmaları" ve "yüzen noktalar" görmeye başladı.

Vogue dergisinde de yer alan Brewster, bu belirtileri gece kulübünde çalışmaya ve strese bağladı. Ancak Aralık 2021'de görüşünü tamamen kaybedince hastaneye gitti ve retinanın dörtte üçünün ayrıldığını öğrendi.

İki yıl içinde dokuz ameliyat geçiren Brewster, Ekim 2023'te görüşünde bir miktar iyileşme yaşasa da, Eylül 2024'te retinasının tamamen ayrılmasıyla kör oldu.

"Travmatik bir deneyimdi, bir şoktu" diyen Brewster, "Kariyerime başlamaya çalışırken ve yetişkinliğe adım atarken bu durumla karşılaşmak çok zordu" açıklamasını yaptı.

Genç model yaşadıklarını TikTok'ta paylaştı ve 144 binden fazla izlenme aldı. Sağlık sigortası olmadığı için doktora gitmekte geciktiğini belirten Brewster, gençlere "içgüdülerinizi dinleyin ve kendinizi kontrol ettirin" çağrısında bulundu.

Şu anda sadece renkleri ve gölgeleri ayırt edebildiğini söyleyen Brewster, en büyük korkusunun sağ gözünde de görme kaybı yaşamak olduğunu belirtti.