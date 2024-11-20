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Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekiplerinin kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları'na ait olduğu düşünülen 50 adet patlamamış top mermisi bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kanalizasyon yenileme çalışmaları esnasında vatandaşlarda hem büyük bir merak uyandıran hem de korku yaratan ilginç bir bulguya rastlanıldı.

Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu

50 PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları'na ait olduğu düşünülen 50 patlamamış top mermisi bulundu.

Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi.

Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğu tespit edilecek.

Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemin gormecikli:

kim sakladıki

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