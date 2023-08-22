Çanakkale'de Büyük Orman Yangını: Can Pazarı Anları Kamerada

Çanakkale'de çıkan büyük orman yangını, yerleşim ve hayvanların yaşadığı çiftliği tehdit etti. Köylüler canlarını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken, yaşanan panik ve gözyaşları kameraya yansıdı.

Çanakkale'de büyük orman yangınının yerleşim ve hayvanların yaşadığı çiftliği tehdit ettiği, köylülerin canlarını kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarında saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle Kayadere köyü yakınlarında hayvanların bulunduğu ağıla doğru geldi. Bu sırada ağıl sahibi hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasında daldı. Ağıl sahibinin oğlu, gelini babasına seslendi. Alevlerin içinden ağıl sahibi çıkmayınca panik olan aile gözyaşlarına hakim olamadı. Ağıl sahibinin torunu araç içinde 'dede' diyerek ağlaması kameraya yansıdı. Bir süre sonra alevlerin arasından çıkan ağıl sahibi daha sonra oğlu, gelini ve torunu ile araçlarına binip, alevlerin olduğuy bölgeden uzaklaştı. Yaşanan can pazarı ise kameraya yansıdı. - ÇANAKKALE