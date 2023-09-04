İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de kamyon, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.