Bursa'nın 84 günlük suyu kaldı

Bursa'nın 84 günlük suyu kaldı
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, barajlarda 84 günlük su kaldığını belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Bozbey, "Bursa'da su tasarrufu zamanı. Çeşmelerimizi açık bırakmayalım. Bahçelerimizi içme suyuyla sulamayalım. Tasarruf yaparak bu süreyi uzatmak zorundayız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, barajlardaki su seviyelerinin alarm verdiğini belirterek uyarılarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda her ay 150-200 milyon lira civarındaki parayı BUSKİ'ye vermek zorunda olduğunu anlatan Başkan Bozbey, Bursa'nın bugün itibariyle 84 günlük suyu kaldığını dile getirdi.

"BURSA'DA SU TASARRUFU ZAMANI"

Bir taraftan kuyular açıldığını diğer taraftan 150 milyonluk bir maliyetle Çınarcık suyunu Dobruca tesislerine aktarmak için çalışıldığını söyleyen Bozbey, BUSKİ'nin bunları ödeyecek bir yapısının olması gerektiğini ifade etti.

BUSKİ borcunun sadece bir yılda dövizden kaynaklı olarak 4,5 milyar lira arttığını söyleyen Bozbey, "Meclis üyelerinin hem kurumun geleceğini düşünerek hem de Bursalıları susuz bırakmamak adına yapılması gerekenlere destek vermesini bekliyoruz. Bursalılara da sesleniyorum. Şimdi de ' Bursa'da su tasarrufu zamanı' diyorum. Çeşmelerimizi açık bırakmayalım. Bahçelerimizi içme suyuyla sulamayalım. Tasarruf yaparak bu süreyi uzatmak zorundayız. Sıcaklıkların artmasıyla barajlardaki buharlaşma oranı da artıyor. Bypass çalışmalarını tamamladığımızda nefes alacağız ancak o güne kadar tasarruflu olmak zorundayız" dedi.

Bursa'nın 84 günlük suyu kaldı

"BUSKİ'DE BİR METREKÜPÜN KURUMA MALİYETİ 72 LİRADIR"

Son belediye meclisinde BUSKİ ile ilgili yaşanan konulara da değinen Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yerel bir parlamento olduğunu, yerel parlamentonun görevinin ise Bursa'nın var olan sorunlarına çözüm bulmak, üretmek ve çözmek olduğunu söyledi.

Sorunları çözen bir anlayışın mecliste ortaya konması gerektiğini belirten Başkan Bozbey, "Bizim bir konunun üstünü örtmek veya kapatmak gibi düşüncemiz yok. Ekim ve kasım aylarında 'Bu gidişle BUSKİ'nin 2025 yılı sonunda borcu 25 milyara çıkacak' demiştim. Ben bir gerçeğin altını çizdim. Alınan kredilerin getireceği sonuç bize zaten durumu gösteriyordu. Göreve gelmeden önce Bursalılara 'Suya yüzde 25 indirim yapacağız' da demiştim. Meclis'e getirdik ve onaylandı. BUSKİ'nin durumunu ancak içine girdikten sonra 7-8 ayda fark ettik. BUSKİ'de bir metreküpün maliyeti kuruma 72 liradır. Biz 22-23 lira alıyoruz. Meclis üyelerine 'Gelin düzenleme yapalım' dedik. Tamam, 72 lira olmasın, BUSKİ de sübvanse etsin ama Sayıştay raporlarına ve Cumhurbaşkanlığı'nın genelgesine göre bu da bir suçtur. Bunu siyasi polemik haline getirmeleri ise anlaşılır gibi değil. Doğruyu paylaşmak zorundayım. Sayıştay sorduğunda raporu ortaya koyarım. Bu bir tehdit değildir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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