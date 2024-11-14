Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler, grev başlattı.

SOKAKLAR ÇÖPLERLE DOLDU

Grevin ikinci gününde belediyenin neredeyse bütün birimlerinde çalışmalar durdu. İşçilerin grevde olması nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmazken, çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

"KİMSENİN İZMİR'LE İLGİLENDİĞİ YOK"

Buca'da yaşayan Hanife Ekim, anlaşmazlığının faturasının İzmir'e çıktığını belirtip, "Giden de gelen de aynı. Kimsenin İzmir'le ilgilendiği yok. O koltukta niye oturuyorlar; ben de bilmiyorum. EVKA-1 semtinde de her yer çöp içinde" diye konuştu.

CANLI YAYINDA TAROT FALI BAKTI

İlçedeki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirirken o dakikalarda ise Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun canlı yayında tarot falı baktığı görüntüler ortaya çıktı.

"BİLGİ ALMAK İSTEYENLER DM'DEN ULAŞABİLİR"

Yurtkoru görüntülerde "Tarot bir fal değildir arkadaşlar. Bir bilinç altı okuma yöntemidir. Bilgi almak isteyenler DM'den ulaşabilirler" ifadelerini kullanıyor.