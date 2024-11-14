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Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

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Buca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler dün itibarıyla grev başlatırken bölgede çöpler toplanmadığı için sokaklarda yığınlar oluştu. İlçede yaşayan halkın isyan ettiği dakikalarda ise Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun canlı yayın açarak fal baktığı ortaya çıktı.

Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler, grev başlattı.

SOKAKLAR ÇÖPLERLE DOLDU

Grevin ikinci gününde belediyenin neredeyse bütün birimlerinde çalışmalar durdu. İşçilerin grevde olması nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmazken, çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

"KİMSENİN İZMİR'LE İLGİLENDİĞİ YOK"

Buca'da yaşayan Hanife Ekim, anlaşmazlığının faturasının İzmir'e çıktığını belirtip, "Giden de gelen de aynı. Kimsenin İzmir'le ilgilendiği yok. O koltukta niye oturuyorlar; ben de bilmiyorum. EVKA-1 semtinde de her yer çöp içinde" diye konuştu.

Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

CANLI YAYINDA TAROT FALI BAKTI

İlçedeki çöp yığınları vatandaşları isyan ettirirken o dakikalarda ise Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun canlı yayında tarot falı baktığı görüntüler ortaya çıktı.

Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı

"BİLGİ ALMAK İSTEYENLER DM'DEN ULAŞABİLİR"

Yurtkoru görüntülerde "Tarot bir fal değildir arkadaşlar. Bir bilinç altı okuma yöntemidir. Bilgi almak isteyenler DM'den ulaşabilirler" ifadelerini kullanıyor.

Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıArda Yıldız:

CHP = ÇÖP ÇAMUR ÇUKUR

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Haber YorumlarıÜmit Özdemir:

belediyelerin neresinden tutsan elde kalıyor!

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Haber Yorumlarıdehide:

Şaşırtmıyor CHP hizmet sıfır. Daha hala körü körüne seçiyor halk. Halkın muhakeme yeteneği yok belli ki. Belediye başkanları görevden alınıp Cumhurbaşkanımızın seçmesi lazım hepsini. O zaman hizmet nedir görürüz

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Haber YorumlarıAyaz hayat:

kayyum ata hemen anında

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

CHP demek aydınlık demek(!)

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

tam da atatürkrçü çağdaş laik izmire yakışır tarotçu başkan, .

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Haber YorumlarıAdem Erden:

şaka gibi

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Haber YorumlarıAhmet null:

Konser olunca yarı yarıya yapıp milyonları akıtırlar

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Haber YorumlarıEnroy25:

ahahahaha hakettiğiniz hizmeti alıyorsunuz , bakalım falda temizlik varmı

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