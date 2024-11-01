Üye Girişi
Haberler

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini aralıklarla güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, ifşa listesine yeni eklemeler yaptı. Pul biberde gıda boyası, çiğ Adana kebabı ve kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında taşlık, pide harcında kalp tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda sahtecilik yaparak halk sağlığını tehliye düşüren firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellendi. Son tespitlerde, zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler yer aldı.

NELER YAPMIŞLAR NELER

Sumakta gıda boyası, kekikte yabancı madde, pide harcında sakatat (kalp), dana kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında sakatat (taşlık), çiğ Adana kebapta kanatlı eti ve pul biberde gıda boyası tespit edildi. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri de açıklandı.

4 İL ÖN PLANA ÇIKTI

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan gıda sahtekarları listesinde Antalya, Aydın, Gaziantep ve Elazığ'ın ağırlıkta olduğu gözlemlendi.

VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRMİŞLERDİ

Daha önceki listelerde en çok hile yapılan ürünler arasında kırmızı et, zeytin yağı, lahmacun, dana köfte gibi ürünler yer almıştı. Kırmızı ete at ve eşek eti, lahmacuna taşlık, dana köfteye tavuk eti, zeytinyağına ise tohum yağları karıştırıldığı görülmüştü.

Taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve firmaların listesi şöyle:

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

Kayyum Can Aksoy ilçedeki billboardları tek tek değiştirdi

 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü

Önce çerezini yedi, sonra arkasında oturan husumetlisine kurşun yağdırdı
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıVatan:

el at el ifsa etme hapse at ortak degilsen tabi

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıShef :

Bu markalardan UZAK durun diyeceğine, bu firmaları kapatmalı, malları toplanmalı ve tüm hesaplarına el konulmalıdır. O zaman bak bakalım yapan olur mu bir daha ?

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNaim Sahbaz:

bunlardan uzak durun yeterlimi ? ceza kesmek yeterlimi? kapadın hepsini

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEjder Kara:

At ve eşek eti yediren işletmelerin kapısına,”Bu işletme müşterilerine at ve eşek eti yedirmiştir” tabelası asılsın.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Keskin:

bu ürünlerden uzak durun demek saçma. bakanlık ve belediye tespit ettiğini toplasın. üretenleri de toplasın. üreticleri de cezaevine mi koyar barınağa mı bir ceza versinler yani.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEverlasting Echo:

Liste nerde?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVefa Abbasova:

Hangi markalardan uzak duralim?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz ökmen:

İfşa etmek bence çözüm değil, herkes bu firamaları aklında tutamaz,tutmada firma ismi değişmek çok zor değil ver hapis cezası ruhsatınıda iptal etmek zormu ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıADEM YILDIZ:

uzak durun edin diyene kadar yaptirim yapin yada kapatin insan saglina zarari var madem neyi bekliyoz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Bakanlık liste yayınlamakla uğraşacağına bu listelerin oluşmaması için uğraşsın. Biz tüketici olarak yanımızda çarşaf çarşaf listelerle mi dolaşacağız? Bu nasıl bir başıboşlukdur?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Uşak nerede, hangi bölgeye ait? Uşak'ın neyi meşhur, nereler gezilir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve ödülün sahibi kim oldu? Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 1 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Steam'e neden girilmiyor? Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.