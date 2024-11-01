Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda sahtecilik yaparak halk sağlığını tehliye düşüren firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellendi. Son tespitlerde, zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler yer aldı.

NELER YAPMIŞLAR NELER

Sumakta gıda boyası, kekikte yabancı madde, pide harcında sakatat (kalp), dana kıymada kanatlı eti, kıymalı börek harcında sakatat (taşlık), çiğ Adana kebapta kanatlı eti ve pul biberde gıda boyası tespit edildi. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri de açıklandı.

4 İL ÖN PLANA ÇIKTI

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan gıda sahtekarları listesinde Antalya, Aydın, Gaziantep ve Elazığ'ın ağırlıkta olduğu gözlemlendi.

VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRMİŞLERDİ

Daha önceki listelerde en çok hile yapılan ürünler arasında kırmızı et, zeytin yağı, lahmacun, dana köfte gibi ürünler yer almıştı. Kırmızı ete at ve eşek eti, lahmacuna taşlık, dana köfteye tavuk eti, zeytinyağına ise tohum yağları karıştırıldığı görülmüştü.

Taklit-tağşiş yapılan gıdalar ve firmaların listesi şöyle: