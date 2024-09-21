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Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
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Yurdu etkisi altına alan kuvvetli yağışlar birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenirken ünlü Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yayınladığı grafik ile Batı Karadeniz'in kıyım kesimleri için "Ciddi taşkınlar olabilir" dedi.

Dün akşam yurdu esir alan sağanak yağışlar bugün de etkisini sürdürecek. Trabzon'da meydana gelen selde kaybolan bir kişinin arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi. Ünlü Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Şen ise grafik paylaşarak Batı Karadeniz için "ciddi taşkınlar olabilir" uyarısında bulundu.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

ORHAN ŞEN'DEN UYARI: CİDDİ TAŞKINLAR OLABİLİR

Ünlü Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, grafik paylaşarak uyarıda bulundu. Orhan Şen paylaşımında, "Pazar ve pazartesi günleri aşağıdaki sisem güneye kayarsa Batı Karadeniz kıyı kesiminde ciddi taşkınlara neden olabilir" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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