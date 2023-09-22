Bodrum'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Av. Mehmet Erdal Çam, adliyede ve camide düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki 59'lular Sitesi'nde yaşamını sürdüren evli ve 3 çocuk babası Av. Mehmet Erdal Çam, Turgutreis'te müvekkilinin silahlı saldırısı sonucu Eski İcra Müdürü Özcan Çavdar ile birlikte yaşamını yitirmişti. Eski Denizli Barosu başkanlarından Erdal Çam için Bodrum Adliyesi önünde bir tören düzenlendi. Törene eşi Sergül Çam, çocukları Derya, Berna ve Coşkun Çam, kardeşi Zeki Çam'ın da bulunduğu yakınları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Onursal Özbek ile bazı siyasiler de katıldı.

Erdal Çam için saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende konuşan Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Av. Mehmet Erdal Çam'ın özgeçmişini okudu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Erdal Çam'ın alçakça bir saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini dile getirerek "Öldürülüyoruz, katlediliyoruz, ancak günün sonunda o kişinin haklarını da yine bizler savunuyoruz. Bunun bizim kaderimiz olmadığını en yüksek sesle hep beraber dile getireceğiz. Kıymetli Erdal Başkanımın yakınlarına söz veriyorum. Dava dosyası en etkin şekilde hem baro başkanlığımız, hem Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, hem Denizli Baromuz hem de bu ülkenin 81 il barosu tarafından son derece etkin şekilde takip edilecektir." dedi.

Av. Erdal Çam'ın Denizli barosunun efsane başkanı olduğunu söyleyen Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer ise "Kendisi bir baro sevdalısı ve mesleğine çok bağlı bir ağabeyimizdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Av. Erdal Çam'ın Türk bayrağı ve avukatlık cübbesine sarılı tabutu Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'ne getirildi. Av. Çam, kılınan cenaze namazının ardından Akyarlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın yarın Denizli'nin Acıpayam ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. - MUĞLA