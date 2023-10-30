Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Etkinlik Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuşmasıyla başladı. Ardından kortej bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Etkinlik Alanı'ndaki konser alanına yürüdü.

Beylikdüzü Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşkuyla kutladı. Vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı kapsamında Beylik Pazarı'nda toplandı. Etkinlik alanına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ailesi ve birçok vatandaş katıldı. Kortej yürüyüşüne bando takımı ve binlerce kişi katıldı. Yürüyüş Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda son buldu. Cumhuriyet etkinlik alanında, Cihan Abla, MC Ceyhun sahne aldı ve DJ performansı gerçekleşti. Gecenin sonunda ise pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ sahne aldı.

"ÜLKENİN EVLATLARININ CUMHURİYETE OLAN BAĞLILIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Kortej öncesinde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını hepimiz birlikte coşkuyla kutlayacağız. Beylikdüzü'nde yaşayan, güzel insanlarımız ve komşularımızla pazar alanımızda birazdan kortejimizi başlatmış olacağız. Güzel insanlarımız ile birlikte kentin enerjisine uygun, Cumhuriyetin 100. yılın enerjisine uygun bir kortej yapmanın derdindeyiz. Çok özel bir andan geçiyoruz hep birlikte, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Umarım bu ülkenin güzel evlatlarının 100 sene önce Atamızın kurduğu bu güzel Cumhuriyete, bağlılığına işaret etmiş olacağız. Gerçekten Cumhuriyetin değerlerine bağlı bir millet olduğumuzu göstermemiz gerekir. 100. yıl bizim için çok önemli, ne yapıyorsak 100. yıl enerjisi ile yapıyoruz. Dün 100 yetişkin çınar ağacı ve zeytin ağacı ile bir parkımızın açılışını yaptık. Bugün de konser alanına ilerleyeceğiz. Cumhuriyeti kutlamak ve İzmir marşını okumak asla eğlence değildir. Cumhuriyeti kutlamak bir fazilettir, nefesimiz yettiğince, ilelebet kutlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyeti komşularımız ile en güzel şekilde kutlayıp sonsuza dek 'Yaşasın Cumhuriyet' diyeceğiz. Bu millet 100 yıl önce yaşadıklarını unutmadı. Bugün Ortadoğu'da yaşanan bu insanlık dramının kat ve kat büyüğünü yaşadı. Kurtuluş mücadelesinde yaklaşık 620 bin insanını kaybetti bu topraklar. Yaklaşık 1 buçuk milyon insanı etkiledi. Anadolu coğrafyasından Türkleri silmek istiyorlardı ama Türkler burada ilelebet yaşayacağını Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağını her daim söyleyecek ve nesilden nesile aktarılacak. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Korteje katılan ve çok mutlu olduklarını belirten Ceren Gülkonar, "Cumhuriyetimizin 100. yılını gözlerimiz dolu dolu kutluyoruz. Haykırarak bağırıyoruz. Atamızı anıyoruz. Onu her sene daha içten, daha büyük yüreklilik ile karşılıyoruz ve saygı ile anıyoruz. Bu her sene böyle olacak ve bu sevgiyi de elimizden kimse alamayacak" ifadelerini kullandı.

Saliha Batur, "O kadar mutluyuz ki tüylerimiz diken diken oluyor. Çok güzel bir gün. Vatan gibisi yok, asla yok" dedi.

Ada Melis Turalı, "Çok güzel bir etkinlik, Beylikdüzü Belediyesi böyle etkinlikler sürekli yapıyor ve hepsine de geliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı çok büyük bir bayram bizim için" diye konuştu.

Emre Turalı, "100. yılı böyle büyük bir coşku ve Türk bayrakları ile kutlamak hepimiz için bir onur, şeref ve mutluluk. Nice yüz senelere ve asırlara" dedi.

Derya Uluğ'un sahnesi sonrasında Belediye Başkanı Çalık, Derya Uluğ'a çiçek ve plaket takdim etti.