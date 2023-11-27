Haberler ›› Yaşam ›› Beşikdüzü'nde Dalgalara Kapılan 2 Kişinin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Beşikdüzü'nde Dalgalara Kapılan 2 Kişinin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.