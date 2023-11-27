Beşikdüzü'nde Dalgalara Kapılan 2 Kişinin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.