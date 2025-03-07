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Belediye başkanından tek kişilik köprü açılışı

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Karabük'ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, ilçede yapımı tamamlanan köprüyü tek başına açtı. Civa, geçmişte yapılan kalabalık açılışlardan rahatsız olan kesimler nedeniyle bu açılışı tek başına yaptığını açıkladı.

Karabük'te AK Partili Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, ilçede yapımı yarım kalan köprünün inşasını tamamladı.

Belediye başkanından tek kişilik açılış

TEK KİŞİLİK KÖPRÜ AÇILIŞI

Yeni Mahalle güzergahından gelen yolu köylere bağlayan köprüyü ulaşıma açmak için açılış töreni düzenleyen Civa, törene yalnızca kendisi katıldı.

Belediye başkanından tek kişilik açılış

"BUNDAN RAHATSIZ OLAN KESİM OLDU"

Eline aldığı makasla tek başına köprünün kurdelesini kesen Başkan Civa, açılışı tek başına yapmasının gerekçesini de şöyle açıkladı: "Sevgili hemşehrilerim, göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin ne kadar sorunu varsa, tamamlanmayan işi varsa yapacağız diye söz vermiştik. Ve ilçemiz Yeni Mahalle'den gelip köylerimize giden köprümüzün yarısı vardı, yarısı yoktu. Köprümüzü tamamladık. Açılışını yapıyoruz. Köprüyü tek başıma açıyorum. Tek başıma açma sebebini de söyleyeyim. Geçenlerde ilçemizde park açılışı yaptık. Biraz kalabalık oldu. Bundan rahatsız olan kesim oldu. Paylaşım yaptılar. Bunu da tek başıma açayım. Sade olsun. İnşallah memleketimiz için hayırlı olsun. Eskipazar için durmak yok çalışmaya devam. Allah'a emanet olun." Civa, açılışın ardından köprüyü inceledi.

Belediye başkanından tek kişilik açılış

Belediye başkanından tek kişilik köprü açılışı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSlm ksb:

asfaltta yapaydın başkannnnn

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

hizmet diye buna derim ben aq

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