Beğendik Döner: Üç kardeşin ortak hayalinden Türkiye'ye yayılan bir başarı hikayesi

Türkiye'nin yükselen yerli döner markalarından biri olan Beğendik Döner, sadece lezzetiyle değil, arkasındaki aile hikayesiyle de dikkat çekiyor. 2005 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üç kardeşin ortak emeğiyle kurulan marka, bugün yedi şube ve büyüyen franchise ağıyla faaliyet gösteriyor. Markanın temel taşı ise Arslan kardeşler: Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, Üretim Sorumlusu İbrahim Halil Arslan ve Şube Koordinatörü & Finans Sorumlusu Fida Arslan.

BİR FİKİRLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Beğendik Döner'in çıkış hikayesi, oldukça sade ama anlamlı bir soruyla başlıyor: "İnsanlara kendimizi nasıl beğendirebiliriz?" Bu sorunun yanıtı, sadece bir marka ismi değil, bir vizyon haline geldi. "Beğendik" ismi, kardeşlerin halka duyduğu saygıyı, kaliteye verdikleri önemi ve mütevazı başlangıçlarını simgeliyor. İlk şube Şanlıurfa Birecik'te açıldı ve kısa sürede bölgenin en çok tercih edilen lezzet duraklarından biri haline geldi.

KARDEŞLERDEN HER BİRİ USTALIK ALANINDA

• Mustafa Arslan, markanın stratejik kararlarından sorumlu. Yönetim Kurulu Başkanı olarak franchise politikaları, yatırımcı ilişkileri ve marka vizyonunu yönetiyor. Aynı zamanda 2027 hedefi olan İstanbul ve Avrupa açılımının mimarlarından biri.

• İbrahim Halil Arslan, markanın mutfağında. Tüm üretim süreçlerinin doğrudan sorumlusu. Katkısız, doğal ve günlük üretimle markanın lezzet standardını korumak onun görevi.

• Fida Arslan ise operasyonların ve finansal sistemin başında. Şube koordinatörü olarak tüm şubelerin operasyonel verimliliğini sağlarken aynı zamanda markanın finans yönetimi ve muhasebe birimlerinden de sorumlu. Tüm finansal raporlamalar, bütçe yönetimi ve mali planlamalar onun liderliğinde yürütülüyor.

AİLE BAĞLARIYLA KURULAN SİSTEM

Arslan kardeşler, sadece bir gıda markası değil, bir sistem kurdular. Gece 00:00'dan sabah 05:00'e kadar süren üretim süreci, her sabah şubelere taze ürün sevkiyatı ve 22 maddelik franchise sistemi ile Beğendik Döner, profesyonel yapısını korurken aile değerlerinden asla vazgeçmiyor.

HEDEF: İSTANBUL VE AVRUPA

Bugün Şanlıurfa, Gaziantep, Birecik gibi illerde toplam 7 şubeyle faaliyet gösteren marka, 2027'ye kadar İstanbul ve Avrupa'da yeni şubeler açmayı hedefliyor.

Mustafa Arslan: "Biz bu yola gönül verdik. Yaptığımız işe inancımız var. İstanbul'da olmak için sabırla ve sistemle ilerliyoruz."

Beğendik Döner, üç kardeşin birbirine güveniyle doğan, aile emeğiyle büyüyen bir girişim hikayesidir. Her biri farklı bir alanın uzmanı olan Arslan kardeşler, geleneksel döneri çağdaş bir işletme anlayışıyla yeniden tanımlıyor. Bu başarı hikayesi, hem girişimcilere hem de gıda sektörüne adım atmak isteyen gençlere ilham veriyor.