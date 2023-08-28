Başkan Asya, depremden sağ kurtulan Ömer Yiğit'in kirvesi oldu

Muş Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Sünnet Şöleni sonrası çocuklar evlerinde sünnet edilmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, belirli aralıklarla sünnet edilen çocukları ziyaret ederek ailelerinin mutluluklarına ortak olup geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Başkan Asya, evinde ziyaret ettiği Ömer Yiğit Kılıçcı'nın da kirvesi oldu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bugün de Kepenek TOKi'de ikamet eden Ömer Yiğit Kılıçcı'yı evinde ziyaret ederek sünnetinde kirvesi oldu. Başkan Asya 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde Malatya'da enkaz altında sağ çıkarıldıktan sonra ailesi ile Muş'a yerleşen Ömer Yiğit'in delikanlılığa ilk adım atacağı günde kendisini yalnız bırakmadı. Ömer Yiğit ile yakından ilgilenen Başkan Asya, hediyelerle kendisini sevindirdi.

"ÖMER YİĞİT'İN SÜNNETİNDE KİRVESİ OLDUK"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Bu yıl dördüncüsünü icra ettiğimiz sünnet şöleni ile hemşehrilerimize güzel bir etkinlik ortamı oluştururken çocuklarımızın da hayatlarındaki önemli bir ana öncülük ediyoruz. Delikanlılığa ilk adım olarak nitelendirdiğimiz sünnetlerini yaptırıyoruz. Daha sonra evlerine gidererek ailelerimizi tebrik edip evlatlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün özel bir ziyaretin oldu. Hepinizi derinden etkileyen deprem felaketi sonrası Malatya'da enkaz altından sağ olarak çıkarılan Ömer Yiğit evladımızı ziyaret ettik. Sünnetinde kirvesi olduk. Canı yandığı için belki o mutlu değildi ama biz Allah'ın onu lütfedip kurtarılmasını sağladığı için mutluyduk. Özel anının şahidi olduğumuz için mutluyduk. Rabbim onu ailesine bağışlasın" dedi.